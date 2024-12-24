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Posted 24 декабря, 07:05

Published 24 декабря, 07:05

Modified 24 декабря, 07:05

Updated 24 декабря, 07:05

Как белгородцам попасть в больницу, чтобы навестить родных?

Угроза терроризма? Почему белгородцев пускают в больницы только в определённое время

24 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI. Как белгородцам попасть в больницу, чтобы навестить родных?

Белгородцам объяснили, почему навещать пациентов в ЦРБ можно не всегда

Сюжет
Медицина
Белгородцев возмутила невозможность навестить пациентов в Яковлевской ЦРБ. По словам жителя, дни приёма только в выходные, но тогда же медучреждение закрывается. Однако глава региона объяснил, что охранница больницы правильно выполняет свою работу и нарушений здесь нет.

Житель пожаловался, что Яковлевская ЦРБ принимает посетителей пациентов только по выходным дням, однако в те же дни медучреждение закрывают. Из-за этого белгородцы якобы не могут навестить больных ни в один из дней.

«В выходные ЦРБ закрывают на восемь запоров и крайней оказывается девочка-охранница, которая выполняет бестолковые приказы своего начальства», — отметил мужчина.

Однако губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в больнице правильно выполняют свою работу. Он также добавил, что в каждой больнице есть график посещения, которому необходимо следовать.

«Больница является режимным объектом. Цель — обезопасить людей, которые там находятся. Вопрос антитеррористической защищённости стоит крайне сложно. Поэтому, если вас туда не пустили в неположенное время, это значит, что в Яковлевской ЦРБ качественно выполняют свою работу. <…> Чтобы не было непонимания того, что происходит, нужно внимательно смотреть на график. А девочка-охранница молодец, потому что чётко выполняет поставленные перед ней задачи», — объяснил глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Медицина#Больница#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевская ЦРБ
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