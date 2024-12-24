Угроза терроризма? Почему белгородцев пускают в больницы только в определённое время

Posted 24 декабря, 07:05
Published 24 декабря, 07:05
Modified 24 декабря, 07:05
Updated 24 декабря, 07:05
Житель пожаловался, что Яковлевская ЦРБ принимает посетителей пациентов только по выходным дням, однако в те же дни медучреждение закрывают. Из-за этого белгородцы якобы не могут навестить больных ни в один из дней.
«В выходные ЦРБ закрывают на восемь запоров и крайней оказывается девочка-охранница, которая выполняет бестолковые приказы своего начальства», — отметил мужчина.
Однако губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в больнице правильно выполняют свою работу. Он также добавил, что в каждой больнице есть график посещения, которому необходимо следовать.
«Больница является режимным объектом. Цель — обезопасить людей, которые там находятся. Вопрос антитеррористической защищённости стоит крайне сложно. Поэтому, если вас туда не пустили в неположенное время, это значит, что в Яковлевской ЦРБ качественно выполняют свою работу. <…> Чтобы не было непонимания того, что происходит, нужно внимательно смотреть на график. А девочка-охранница молодец, потому что чётко выполняет поставленные перед ней задачи», — объяснил глава региона.