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Posted 13 декабря, 08:53

Published 13 декабря, 08:53

Modified 13 декабря, 08:55

Updated 13 декабря, 08:55

Власти ответили на вопрос об отказе в выплате пожилому ветерану

Почему белгородский ветеран не получил компенсацию за платное размещение в больнице?

13 декабря 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.

Власти ответили на вопрос об отказе в выплате пожилому ветерану

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История 92-летнего дедушки, которого вывезли из села Ясные Зори и который не получил компенсацию за платное размещение в больнице, а в ноябре умер, наделала много шума. Редакция Бел.Ру сделала запрос в правительство области, чтобы выяснить подробности.

Рассказ о 92-летнем дедушке, который был вывезен из села Ясные Зори и не получил компенсации расходов на платное размещение в больнице, а затем умер в ноябре, вызвал много шума. Редакция Бел.Ру обратилась к правительству области с запросом, чтобы прояснить ситуацию.

Мужчину доставили в Белгородский район и поместили в палату для платных пациентов в Центральной районной больнице за 2700 рублей за сутки, после чего его родственники перевели в другое место, также с платным проживанием, где цена составляла уже 3300 рублей ежедневно. После близкие попросили возместить потраченные деньги, однако им отказали. 14 ноября пожилой дедушка скончался.

Правительство Белгородской области в ответ на официальный запрос Бел.Ру поделилось подробностями этой истории. Родственники ветерана в августе обратились в администрацию Белгородского района с просьбой вывезти пожилого человека из села Ясные Зори. Родные отказались от предложенного места в ПВР, поскольку там не было возможности заселиться на первом этаже и обеспечить индивидуальное питание в номере. Сотрудники районной администрации предложили на две недели разместить дедушку в ЦРБ. Такое предложение было принято, но условия в обычной палате не устроили родственников, и по их инициативе мужчину перевели в платную палату. При этом, как сообщили власти, на тот момент родные не требовали вернуть деньги за проживание в больнице. Им предлагали другие варианты размещения, с бесплатным уходом, однако получили отказ.

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Дедушка провёл в больнице две недели, после чего семья забрала его в другое место. На тот момент запроса о компенсации также не поступило. Однако 5 сентября в министерство социальной защиты региона пришло обращение от ветерана, в котором сообщалось, что ему отказали в выплате согласно постановлению правительства области №510-пп о социальной поддержке людей из приграничных зон, которые были вынуждены покинуть свои дома, и просили объяснить причину отказа.

23 сентября министерство направило ответ на данное обращение. В нем разъяснили, за что полагается возмещение и что вернуть деньги за оказанные платные медицинские услуги на основании этого постановления невозможно. При соблюдении законодательства заявление в министерстве социальной защиты были готовы рассмотреть.

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Редакция Бел.Ру обратилась также к уполномоченному по правам человека в Белгородской области Жанне Киреевой. На данный момент ответ не поступил, и если будет предоставлена дополнительная информация, будет опубликован отдельный материал.

Знакомые с ситуацией источники рассказали Бел.Ру, что эту проблему можно было решить, обратившись за помощью из внебюджетных источников. Например, в фонд «Святое Белогорье против детского рака», который оказывает значительную поддержку пострадавшим от обстрелов и их родственникам, включая размещение и проезд до Москвы для белгородцев, чьих близких перевозят для восстановления после ранений в столичные клиники. Такой вариант могла предложить и администрация Белгородского района, однако по какой-то причине этого не сделала.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Компенсации#Приграничье
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