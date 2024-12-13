Почему белгородский ветеран не получил компенсацию за платное размещение в больнице?

Правительство Белгородской области в ответ на официальный запрос Бел.Ру поделилось подробностями этой истории. Родственники ветерана в августе обратились в администрацию Белгородского района с просьбой вывезти пожилого человека из села Ясные Зори. Родные отказались от предложенного места в ПВР, поскольку там не было возможности заселиться на первом этаже и обеспечить индивидуальное питание в номере. Сотрудники районной администрации предложили на две недели разместить дедушку в ЦРБ. Такое предложение было принято, но условия в обычной палате не устроили родственников, и по их инициативе мужчину перевели в платную палату. При этом, как сообщили власти, на тот момент родные не требовали вернуть деньги за проживание в больнице. Им предлагали другие варианты размещения, с бесплатным уходом, однако получили отказ.