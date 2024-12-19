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Posted 19 декабря, 15:00

Published 19 декабря, 15:00

Modified 19 декабря, 15:00

Updated 19 декабря, 15:00

В психоневрологическом диспансере Белгорода прокомментировали дефицит мест

Мест нет? В белгородской психоневрологической больнице прокомментировали слухи

19 декабря 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney. В психоневрологическом диспансере Белгорода прокомментировали дефицит мест

В психоневрологической больнице Белгорода ответили на заявление о нехватке мест

Сюжет
Медицина
В четверг, 19 декабря, местные медиа начали распространять информацию о том, что в психоневрологической больнице, которая находится на улице Новая, закончились места для пациентов. Руководство учреждения прокомментировало ситуацию.

Информацию об отсутствии мест в учреждении начал распространять Telegram-канал «Блэтгород». Он опубликовал пост следующего содержания:

«В белгородской психбольнице на Новой кончились места», — говорится в сообщении со ссылкой на собственный источник.

Руководство ОГКУЗ «БОКПНБ» опровергло информацию, больница продолжает работать в штатном режиме. Пациентов госпитализируют, если у них есть необходимые для стационарного лечения показания.

«Все, кому необходимо лечение в стационаре, оказывающем психиатрическую помощь, получают её в полном объеме. Пациенты обеспечены современными и безопасными жизненно необходимыми и важными лекарственными препаратами последних поколений. Дефицита коечного фонда нет», — приводится в заявлении.

Заявления о дефиците мест начали распространять после того, как появилась информация, что последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород выявили именно в районе улицы Новой.

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#Валерия Колесникова#Медицина#Лечение#Новости Белгорода#Пациенты#Места#Белгород#Психоневрологическая больница
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