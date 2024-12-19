Мест нет? В белгородской психоневрологической больнице прокомментировали слухи

Posted 19 декабря, 15:00
Published 19 декабря, 15:00
Modified 19 декабря, 15:00
Updated 19 декабря, 15:00
Информацию об отсутствии мест в учреждении начал распространять Telegram-канал «Блэтгород». Он опубликовал пост следующего содержания:
«В белгородской психбольнице на Новой кончились места», — говорится в сообщении со ссылкой на собственный источник.
Руководство ОГКУЗ «БОКПНБ» опровергло информацию, больница продолжает работать в штатном режиме. Пациентов госпитализируют, если у них есть необходимые для стационарного лечения показания.
«Все, кому необходимо лечение в стационаре, оказывающем психиатрическую помощь, получают её в полном объеме. Пациенты обеспечены современными и безопасными жизненно необходимыми и важными лекарственными препаратами последних поколений. Дефицита коечного фонда нет», — приводится в заявлении.
Заявления о дефиците мест начали распространять после того, как появилась информация, что последствия сегодняшней атаки БПЛА на Белгород выявили именно в районе улицы Новой.