Мест нет? В белгородской психоневрологической больнице прокомментировали слухи

В психоневрологической больнице Белгорода ответили на заявление о нехватке мест

Сюжет Медицина

В четверг, 19 декабря, местные медиа начали распространять информацию о том, что в психоневрологической больнице, которая находится на улице Новая, закончились места для пациентов. Руководство учреждения прокомментировало ситуацию.