Один в больнице: отравившихся в белгородском детсаду детей больше, чем ожидалось

Изначально за медицинской помощью обратились три ребёнка, но после поквартирного обхода врачами остальных детей выяснилось, что число заболевших выросло до 18. Одного ребёнка пришлось госпитализировать. Все остальные находятся под наблюдением, чувствуют себя хорошо, заявил чиновник.