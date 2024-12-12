Один в больнице: отравившихся в белгородском детсаду детей больше, чем ожидалось

Posted 12 декабря, 11:29
Published 12 декабря, 11:29
Modified 12 декабря, 11:47
Updated 12 декабря, 11:47
Изначально за медицинской помощью обратились три ребёнка, но после поквартирного обхода врачами остальных детей выяснилось, что число заболевших выросло до 18. Одного ребёнка пришлось госпитализировать. Все остальные находятся под наблюдением, чувствуют себя хорошо, заявил чиновник.
Роспотребнадзор уже установил причину групповой вспышки заболеваемости. Путём лабораторного исследования у детей обнаружили РНК норовируса второго генотипа. Это значит, что все ребята заболели норовирусной инфекцией, которая вызывает гастроэнтерит.
Источник инфекции — это больной человек. Передача вируса происходит либо контактно-бытовым путём, либо фекально-оральным, чаще всего через пищу.
Сейчас детский сад временно закрыт, а персонал обследуют на предмет носительства возбудителей инфекций. Проводится дезинфекция помещений.
Напомним, что проверку в учреждении организовал не только Роспотребнадзор, но и прокуратура и Следком.