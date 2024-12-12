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Posted 12 декабря, 11:29

Published 12 декабря, 11:29

Modified 12 декабря, 11:47

Updated 12 декабря, 11:47

У детей в Губкине выявили острую кишечную инфекцию

Один в больнице: отравившихся в белгородском детсаду детей больше, чем ожидалось

12 декабря 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney. У детей в Губкине выявили острую кишечную инфекцию

Острой кишечной инфекцией заболели 18 воспитанников детсада в Губкине

Сюжет
Дети
Власти назвали число заболевших воспитанников детского сада № 37 «Ягодка» в Губкине — 18 детей. У всех были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, рассказал глава округа Михаил Лобазнов.

Изначально за медицинской помощью обратились три ребёнка, но после поквартирного обхода врачами остальных детей выяснилось, что число заболевших выросло до 18. Одного ребёнка пришлось госпитализировать. Все остальные находятся под наблюдением, чувствуют себя хорошо, заявил чиновник.

Роспотребнадзор уже установил причину групповой вспышки заболеваемости. Путём лабораторного исследования у детей обнаружили РНК норовируса второго генотипа. Это значит, что все ребята заболели норовирусной инфекцией, которая вызывает гастроэнтерит.

Источник инфекции — это больной человек. Передача вируса происходит либо контактно-бытовым путём, либо фекально-оральным, чаще всего через пищу.

Сейчас детский сад временно закрыт, а персонал обследуют на предмет носительства возбудителей инфекций. Проводится дезинфекция помещений.

Напомним, что проверку в учреждении организовал не только Роспотребнадзор, но и прокуратура и Следком.

Белгородский детсад, где произошло массовое отравление детей, временно закрыли
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Дети#Детсад#Белгород#Кишечная инфекция#Губкинский горокруг#Норовирус#Михаил Лобазнов
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