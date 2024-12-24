Может ли недвижимость подешеветь в 2025 году? Прогнозы экспертов

Posted 24 декабря, 05:00
Published 24 декабря, 05:00
Modified 24 декабря, 05:00
Updated 24 декабря, 05:00
Этот год был довольно насыщенным для рынка недвижимости. Была отменена программа массовой льготной ипотеки, ужесточились условия для IT-специалистов, введены лимиты на семейную ипотеку и другие факторы. Все эти события, а также повышение ключевой ставки Центрального банка России оказали существенное влияние на цены на жильё. Рассмотрим, чего ожидать от цен на квартиры в 2025 году.
Одним из главных факторов, оказавших влияние на цены на жильё, стало повышение ключевой ставки Центрального банка, которая в последние месяцы достигла 21%. Это отразилось на стоимости ипотечных кредитов, которые стали более дорогими и менее доступными для россиян. В свою очередь это усилило сложность для потенциальных покупателей жилья и привело к резкому падению числа ипотечных сделок.
Кроме того, застройщики столкнулись с ростом стоимости строительных материалов и рабочей силы, что оказало влияние на увеличение себестоимости жилья. Несмотря на трудности в секторе, недвижимость по-прежнему оставалась для большинства россиян важным инструментом сохранения сбережений, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации. На вторичном рынке владельцы, стремящиеся продать свою недвижимость, всё чаще предлагали скидки до 10%, в то время как на первичном рынке продолжался рост цен.
Егор Добрынин, занимающий пост коммерческого директора ПСК «Дом девелопмент», прогнозирует продолжение тенденций, сформировавшихся в конце 2024 года. Он предполагает, что на рынке новостроек можно ожидать незначительного роста цен, в то время как владельцы вторичного жилья продолжат предлагать скидки покупателям.
По прогнозам специалистов, в 2025 году рынок недвижимости продолжит переживать те же экономические сложности, что и в 2024. Наибольшее влияние окажет продолжение высокого уровня ставок по ипотечным кредитам, которые, по прогнозам Центробанка, останутся на уровне 21% до конца 2025 года. Этот фактор окажет серьёзное влияние на доступность жилья для обычных граждан, особенно учитывая тот факт, что банки уже начинают повышать минимальные первоначальные взносы для новых ипотечных кредитов до 30-50%.
В 2025 году можно ожидать незначительного роста цен на жильё в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, из-за высоких затрат на строительство и материалы, а также увеличения себестоимости проектов. Снижение доходов населения и возросшие затраты на ипотечные кредиты могут привести к стабильному повышению цен на жильё в условиях ограниченного предложения и высоких ставок по ипотеке.
Ключевым фактором для роста цен на жильё остаются ожидания инфляции и давления со стороны затрат на строительство. Впрочем, как и в 2024 году, спрос на жильё будет оставаться относительно слабым, поскольку многие покупатели не смогут позволить себе новые квартиры в связи с высокими ипотечными ставками.
Наибольшее беспокойство для жителей России в 2025 году будет связано с доступностью ипотеки. С учётом высокого уровня ставок и нестабильности в экономике, кредиты будут оставаться сложными для получения для большинства потенциальных покупателей. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что процентные ставки продолжат находиться на высоком уровне в течение следующего года, что затруднит приобретение жилья для многих россиян. Вдобавок ряд банков ужесточат условия для получения ипотеки, что, вероятно, ещё сильнее повлияет на спрос в сегменте жилой недвижимости.
Одним из самых популярных предложений на рынке остаются акции застройщиков, которые активно предлагают скидки на жильё или привлекают покупателей через дополнительные бонусы и программы лояльности. Однако, как отмечают эксперты, покупатели, которые планируют приобрести недвижимость в 2025 году, должны быть готовы к высокой стоимости ипотеки и прочим финансовым трудностям.
По мнению Алексея Кричевского, эксперта рынка недвижимости и автора Telegram-канала «Экономизм», следующий год будет не самым благоприятным для отрасли. Виной тому станет высокая ключевая ставка Центробанка. Количество сделок с ипотекой уже сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Эксперт отмечает, что значительного роста цен в ближайшем будущем ожидать не стоит. Возможно, только в четвёртом квартале 2025 года будет виден тренд на постепенное снижение ключевой ставки, что позитивно повлияет на доступность ипотечного кредитования.
При этом Кричевский считает, что даже снижение цен на рынке будет ограниченным. Уменьшение стоимости жилья на 5% относительно текущих цен и на 10–15% по сравнению с реальными сделками вряд ли станет реальностью.
«Оптимистичный сценарий развития — это постепенное снижение цен без резких скачков. К концу года ситуация может стабилизироваться за счёт снижения ключевой ставки и улучшения условий ипотечного кредитования», — добавил он.
В ближайшие несколько лет экономическая нестабильность продолжит оказывать влияние на недвижимость. Хотя в 2025 году на первичном рынке прогнозируется небольшой рост стоимости жилья, эксперты уверены: резких скачков цен не ожидается.
На фоне сложной экономической ситуации сохранятся высокие ставки по ипотеке и увеличенные расходы застройщиков, связанные с ростом цен на стройматериалы, логистику и оплату труда. Эти факторы будут поддерживать высокий уровень цен на жильё. Вместе с тем покупатели начнут всё чаще избегать ипотечных сделок, отдавая предпочтение альтернативным вариантам: «встречным» сделкам, покупкам за наличные или рассрочке на первичном рынке.
В следующем году застройщики ещё активнее будут предлагать программы лояльности и специальные акции для привлечения покупателей. Уже сейчас среди популярных предложений можно отметить «чистовую отделку в подарок», «скидки на покупку второй квартиры» и кешбэк в виде сертификатов на стройматериалы и мебель. Ожидается рост числа сделок без ипотечных кредитов.
На вторичном рынке приобретут популярность так называемые встречные сделки, где продажа одной квартиры совмещена с покупкой другой. В то же время девелоперы продолжат активно предлагать рассрочку для покупателей новостроек. Этот вариант сохранит свою востребованность среди клиентов, прогнозирует эксперт Егор Добрынин.
Источники: finance.mail.ru, journal.tinkoff.ru