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Posted 4 декабря, 16:04

Published 4 декабря, 16:04

Modified 4 декабря, 16:04

Updated 4 декабря, 16:04

Рынок ипотеки в 2025 году «сожмется» на 20%

Рынок ипотеки в 2025 году «сожмется» на 20%

4 декабря 2024, 16:04
Фото: 1MI.
Из-за высоких ставок в 2025 году и новых условий программ господдержки спрос на ипотеку продолжит падать. По оценке аналитиков, итоговые выдачи составят около 4 трлн руб. Снижение рынка составит минимум 20%.

К концу 2024 года аналитики ожидают выдачи ипотек в России на уровне 5 трлн рублей, что на 35% меньше, чем годом ранее. Более 40% продаж придется на «семейную» ипотеку, рыночные продукты займут около трети. Меньше всего будет зафиксировано выдач по IT-ипотеке, которая в этом году претерпела существенные изменения. Об этом в рамках 15-го форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

В условиях повышения процентных ставок по кредитам россияне вновь стали более активно заключать сделки, не связанные с ипотекой. По оценкам банка, к концу 2024 года будет заключено около 1,8 миллиона таких договоров, а их доля в общем объёме сделок с недвижимостью увеличится до 60%.

По оценке экспертов ВТБ, напряжённость из-за процентных ставок на рынке кредитов, вероятно, останется, а, судя по «намёкам» ЦБ РФ, ставки в ближайшее время не упадут.

Структура продаж изменится. Россияне продолжат выбирать собственное жилье, а аренда будет дорожать. Жители России, вероятно, будут надеяться на рефинансирование, когда ставки будут ниже. Доля ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях, может достигать 40% от общего объёма, а «семейная» программа займёт 50–55%.

В 2025 году объём выданных ипотек может не достичь уровня ковидного 2020 года. В 2020 году объём выдач составил 4,4 трлн рублей. Из-за условий кредитов россияне либо будут откладывать приобретение крова на будущее, либо совершать сделки за наличные. А к ипотечным кредитам будут подходить только в особых случаях — скорее всего, на небольшие суммы, чтобы долг закрыть быстрее.

«Несмотря на более доступные условия по господдержке, спрос сократится и на нее. Фактором станет достаточно существенное изменение условий „семейной“ и IT-программ. В этих условиях банки сосредоточатся не на расширении базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам с такими высокими ставками», — заявил Георгий Горшков.
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#Алёна Мальцева#Жильё ипотека#Ипотечные кредиты
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