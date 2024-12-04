Рынок ипотеки в 2025 году «сожмется» на 20%

К концу 2024 года аналитики ожидают выдачи ипотек в России на уровне 5 трлн рублей, что на 35% меньше, чем годом ранее. Более 40% продаж придется на «семейную» ипотеку, рыночные продукты займут около трети. Меньше всего будет зафиксировано выдач по IT-ипотеке, которая в этом году претерпела существенные изменения. Об этом в рамках 15-го форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.