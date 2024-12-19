Путин рассказал, какая льготная ипотека останется в России

Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются граждане при получении семейной ипотеки. В частности, молодая семья из Краснодара рассказала о затруднениях в процессе оформления ипотечного кредита. Как выяснилось, они не могут оформить семейную ипотеку из-за введения лимитов у банков, повышенных требований по первоначальному взносу и изменяющихся условий программ. Также в регионе возникают трудности с получением сельской и IT-ипотеки.