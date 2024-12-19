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Posted 19 декабря, 12:13

Published 19 декабря, 12:13

Modified 19 декабря, 12:15

Updated 19 декабря, 12:15

Путин рассказал, какая льготная ипотека останется в России

Путин рассказал, какая льготная ипотека останется в России

19 декабря 2024, 12:13
Фото: Скриншот с трансляции пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным 2024».
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Ипотека
Основные вопросы, волнующие россиян — это жилищные, в том числе связанные с ипотекой. В ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы граждан, связанные с льготными ипотеками и процессом их получения.

Глава государства заверил, что льготные ипотечные программы — семейная, сельская и IT-ипотека — останутся в 2025 году, поскольку они играют важную роль в социальной поддержке граждан и не представляют значительной угрозы для экономики. Также продолжится работа по льготной ипотеке в новых регионах, Арктике и Дальнем Востоке.

«Закрывать эти программы нет большого смысла с экономической точки зрения», — отметил Владимир Путин, подчеркнув, что в дальнейшем будет наведён порядок в сфере субсидий на льготные ипотеки.

Особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются граждане при получении семейной ипотеки. В частности, молодая семья из Краснодара рассказала о затруднениях в процессе оформления ипотечного кредита. Как выяснилось, они не могут оформить семейную ипотеку из-за введения лимитов у банков, повышенных требований по первоначальному взносу и изменяющихся условий программ. Также в регионе возникают трудности с получением сельской и IT-ипотеки.

«Это безобразие», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Путин. Он отметил, что никаких ограничений по лимитам для ипотечных программ не должно быть, как со стороны банков, так и со стороны государства. По словам президента, банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предоставлять ипотечные кредиты, поскольку процент по семейной ипотеке, например, субсидируется государством.

Путин также пообещал тщательно проконтролировать эту проблему, подчеркнув, что если банки отказывают в предоставлении кредита, причиной может быть несвоевременное направление субсидий со стороны правительства.

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