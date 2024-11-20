Аналитики дали прогноз по росту рынка ипотеки ИЖС

С третьего квартала рынок ипотеки на ИЖС начал демонстрировать признаки замедления, что отражает общую тенденцию в секторе жилищного кредитования. Причиной этого стало завершение программы государственной поддержки, а также изменения в условиях «семейной» и IT-ипотеки. Введённое требование проводить расчёты исключительно по договорам подряда с эскроу-счетами ещё более сузило возможности для потенциальных клиентов. Вдобавок, рост стоимости рыночных кредитов, обусловленный увеличением ключевой ставки, стал дополнительным фактором, сдерживающим активность на рынке.