Аналитики дали прогноз по росту рынка ипотеки ИЖС

Posted 20 ноября, 17:54
Published 20 ноября, 17:54
Modified 20 ноября, 17:56
Updated 20 ноября, 17:56
Годом ранее сегмент продемонстрировал четырёхкратный прирост продаж. Но темпы роста заметно сократились по причине более жёсткой государственной поддержки и роста рыночных ставок. Об этом в рамках форума ИЖС.Северо-Запад заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
С третьего квартала рынок ипотеки на ИЖС начал демонстрировать признаки замедления, что отражает общую тенденцию в секторе жилищного кредитования. Причиной этого стало завершение программы государственной поддержки, а также изменения в условиях «семейной» и IT-ипотеки. Введённое требование проводить расчёты исключительно по договорам подряда с эскроу-счетами ещё более сузило возможности для потенциальных клиентов. Вдобавок, рост стоимости рыночных кредитов, обусловленный увеличением ключевой ставки, стал дополнительным фактором, сдерживающим активность на рынке.
За период июль–сентябрь объём кредитных средств, выданных россиянам на строительство домов, уменьшился на 36% по сравнению с предыдущим кварталом. По прогнозам ВТБ, в последнем квартале продажи ипотеки на индивидуальные жилые строения сократятся примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.
По словам Бабина, на данный момент рыночные программы не пользуются популярностью, а по господдержкам все расчёты за частные дома должны проходить через эскроу счета. Сегмент приспосабливается к новым условиям, но пока мало подрядчиков, работающих по новой схеме, что приводит к замедлению выдачи ипотеки.
В конце 2024 года ожидается, что сектор останется прибыльным благодаря увеличению среднего чека, поскольку количество сделок может сократиться на 12% год от года. Прогнозируется, что в следующем году рынок сократится ещё больше.