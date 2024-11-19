Аналитики рассказали о выдаче ипотеки в условиях высокой ключевой ставки

Posted 19 ноября, 09:58
Published 19 ноября, 09:58
Modified 19 ноября, 10:00
Updated 19 ноября, 10:00
Согласно аналитикам ВТБ, основные причины, заставляющие россиян брать дорогие кредиты, это создание семьи, рождение ребёнка или переезд в другой город.
Невзирая на высокие процентные ставки, рыночная ипотека всё же находит своих покупателей. Чаще всего такие сделки заключают путём обмена недвижимости с небольшой доплатой по кредиту. Согласно статистике кредитной организации, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей, что на 20% ниже, чем в предыдущем году. Первоначальный взнос — примерно 30% от стоимости недвижимости, в то время как в январе этот показатель был 36%. В абсолютных значениях с начала года показатель увеличился с 3 до 3,8 млн рублей.
Средний возраст клиентов, берущих дорогие кредиты, составляет 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% имеют детей. Большинство из них (82%) покупают квартиры средней площадью — 46,1 квадратных метров.
По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, сегодня «рыночная» ипотека с высокими ставками не пользуется популярностью. Клиенты предпочитают откладывать деньги на вклады, не беря кредит, если нет крайней необходимости. Однако, в случае экстренных ситуаций, некоторые россияне вынуждены обращаться за «дорогими» кредитами. Такие заёмщики надеются на быстрое погашение долга или на последующее рефинансирование.