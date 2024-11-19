Аналитики рассказали о выдаче ипотеки в условиях высокой ключевой ставки

Невзирая на высокие процентные ставки, рыночная ипотека всё же находит своих покупателей. Чаще всего такие сделки заключают путём обмена недвижимости с небольшой доплатой по кредиту. Согласно статистике кредитной организации, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей, что на 20% ниже, чем в предыдущем году. Первоначальный взнос — примерно 30% от стоимости недвижимости, в то время как в январе этот показатель был 36%. В абсолютных значениях с начала года показатель увеличился с 3 до 3,8 млн рублей.