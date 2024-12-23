В Белгородской области пока не определились с форматом богослужений на Рождество

Posted 23 декабря, 07:41
Published 23 декабря, 07:41
Modified 23 декабря, 07:43
Updated 23 декабря, 07:43
Во время совещания правительства области 23 декабря губернатор Вячеслав Гладков дал поручение своему заместителю Ольге Медведевой как куратору по внутренней политике определиться с форматом проведения богослужений на Рождество.
В частности, речь идёт о подготовке дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности жителей.
Нужно понять, в каком формате на территории каждой церкви и храма проводить богослужения. В первую очередь переживаю за храмы, которые находятся в 30 км от госграницы. Поговорим с людьми, со священниками, вынесем на рассмотрение владыки. Но информацию публично освещать не будем.
Вячеслав Гладков
Напомним, в прошлом году в Белгородской области решили отменить крестный ход в Рождество Христово. Это было связано с ситуацией в регионе. Кроме этого, в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне отменили ночные богослужения на Рождество.