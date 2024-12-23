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Posted 23 декабря, 07:41

Published 23 декабря, 07:41

Modified 23 декабря, 07:43

Updated 23 декабря, 07:43

Ожидать ли богослужений на Рождество?

В Белгородской области пока не определились с форматом богослужений на Рождество

23 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI. Ожидать ли богослужений на Рождество?
Сюжет
Приграничье
Поручение проработать вопрос дал глава региона Вячеслав Гладков. При этом публично освещать решение в правительстве не будут.

Во время совещания правительства области 23 декабря губернатор Вячеслав Гладков дал поручение своему заместителю Ольге Медведевой как куратору по внутренней политике определиться с форматом проведения богослужений на Рождество.

В частности, речь идёт о подготовке дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности жителей.

Нужно понять, в каком формате на территории каждой церкви и храма проводить богослужения. В первую очередь переживаю за храмы, которые находятся в 30 км от госграницы. Поговорим с людьми, со священниками, вынесем на рассмотрение владыки. Но информацию публично освещать не будем.
Вячеслав Гладков

Напомним, в прошлом году в Белгородской области решили отменить крестный ход в Рождество Христово. Это было связано с ситуацией в регионе. Кроме этого, в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне отменили ночные богослужения на Рождество.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Религия#Рождество#Ольга медведева#Храмы#Белгород#Вячеслав Гладков#Богослужения#Приграничье#Церкви
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