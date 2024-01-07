«Это опасно»: митрополит Иоанн — об отмене крестного хода в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Митрополит Иоанн объяснил, почему в Белгородской области решили отменить крестный ход в Рождество Христово. Это связано с текущей ситуацией в регионе.
Мы отменили крестный ход, так как это опасно. И нам нужно беречь каждого, кто живём на Святом Белогорье в наши дни. Потому что люди желают мира, люди желают спокойствия для детей. Люди желают того, чтобы они могли спокойно отдыхать, а не просыпаться от того, что прилёты начинаются.
митрополит Иоанн
Ранее сообщалось, что в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне отменили ночные богослужения на Рождество. Это решение связано с текущей оперативной обстановкой в регионе. Оно коснулось областного центра, Белгородского района и Шебекинского горокруга.