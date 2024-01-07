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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Митрополит Иоанн объяснил, почему в Белгородской области отменили крестный ход

«Это опасно»: митрополит Иоанн — об отмене крестного хода в Белгородской области

7 января 2024, 12:51
Фото: 1MI

Митрополит Иоанн объяснил, почему в Белгородской области отменили крестный ход

В интервью митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объяснил, почему крестного хода не будет. Это решение принято с связи с оперативной обстановкой.

Митрополит Иоанн объяснил, почему в Белгородской области решили отменить крестный ход в Рождество Христово. Это связано с текущей ситуацией в регионе.

Мы отменили крестный ход, так как это опасно. И нам нужно беречь каждого, кто живём на Святом Белогорье в наши дни. Потому что люди желают мира, люди желают спокойствия для детей. Люди желают того, чтобы они могли спокойно отдыхать, а не просыпаться от того, что прилёты начинаются.
митрополит Иоанн

Ранее сообщалось, что в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне отменили ночные богослужения на Рождество. Это решение связано с текущей оперативной обстановкой в регионе. Оно коснулось областного центра, Белгородского района и Шебекинского горокруга.

В Белгороде ночные богослужения на Рождество отменили
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#Белгородская область#Рождество#Крестный ход#Белгород#Наталья Корявых
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