«Это опасно»: митрополит Иоанн — об отмене крестного хода в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Белгороде и 20-километровой приграничной зоне отменили ночные богослужения на Рождество. Это решение связано с текущей оперативной обстановкой в регионе. Оно коснулось областного центра, Белгородского района и Шебекинского горокруга.