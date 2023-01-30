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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

К Рождеству 2023 года белгородцы намусорили в полтора раза больше, чем год назад

30 января 2023, 07:55
Фото: 1MI
Данные сообщил гендиректор ЦЭБа Сергей Дуюн в ходе оперсовещания. Он также озвучил основные причины обращений, которые были связаны с вывозом мусора с 1 по 6 января 2023 года.

Как отметил Дуюн, до 1 января 2023 года на территории Белгородской области транспортированием ТКО занималось шесть операторов. В логистике было задействовано 16 полигонов и один мусоросортировочный комплекс.

Проанализировав данные системы ГЛОНАСС за 2022 год, определили, что фактически на ежедневный рейс выходило порядка 240 единиц спецтехники. Маршруты строились вручную, без учёта логистических систем и пересекались между собой. В феврале 2022 года один из перевозчиков отказался от исполнения договора на транспортирование отходов на территории Белгородского, Корочанского районов и Яковлевского горокруга.
Сергей Дуюн

Также по его данным, с 1 по 6 января 2023 года с территории области было вывезено 7566,09 тонн отходов. Это больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда цифра достигла 5159,81 тонн. Кроме этого, с 30 декабря 2022 года по 6 января 2023 года поступило 553 обращения в адрес регионального оператора, которые связаны с вывозом ТКО.

Все обращения были своевременно отработаны и закрыты. Большинство обращений поступали от жителей Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга. По всем адресам были проведены проверки, установлена причина возникших проблем и приняты меры для их решения. Среди причин: невозможность проезда спецтехники из-за припаркованных автомобилей, закрытый допуск к контейнерным площадкам, повторная наполняемость контейнеров и ненадлежащее дорожное покрытие.
Сергей Дуюн
Вывоз мусора в Белгороде задерживался из-за разбитой дороги на полигон ТКО
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