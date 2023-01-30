К Рождеству 2023 года белгородцы намусорили в полтора раза больше, чем год назад

Также по его данным, с 1 по 6 января 2023 года с территории области было вывезено 7566,09 тонн отходов. Это больше, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда цифра достигла 5159,81 тонн. Кроме этого, с 30 декабря 2022 года по 6 января 2023 года поступило 553 обращения в адрес регионального оператора, которые связаны с вывозом ТКО.