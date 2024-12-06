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Posted 6 декабря, 11:54

Published 6 декабря, 11:54

Modified 6 декабря, 11:56

Updated 6 декабря, 11:56

Юные белгородцы смогут отправить письмо Дедушке Морозу к Новому году

В Белгороде установят специальные почтовые ящики к Новому году и Рождеству

6 декабря 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney. Юные белгородцы смогут отправить письмо Дедушке Морозу к Новому году
Сюжет
Новый год
Дирекция фестивалей Белгорода опубликовала контракт на изготовление и поставку почтовых ящиков. Их установят по случаю празднования Нового года и Рождества. В них дети смогут оставлять письма с пожеланиями к Дедушке Морозу.

Всего закупят 10 ящиков, каждый обойдётся в 30 тысяч рублей, то есть всего потратят 300 тысяч. Ящики будут металлические, по какой-то причине в закупке они подписаны как «специально предназначенные для хранения денег и документов».

Подрядчик должен будет выполнить свои обязанности до 28 декабря. Где появятся ящики и успеют ли их установить до праздника — неизвестно.

О том, как в Белгороде готовятся к Новому году и что уже успели сделать, читайте в материале Бел.Ру.

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