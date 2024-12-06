В Белгороде установят специальные почтовые ящики к Новому году и Рождеству

Posted 6 декабря, 11:54
Published 6 декабря, 11:54
Modified 6 декабря, 11:56
Updated 6 декабря, 11:56
Всего закупят 10 ящиков, каждый обойдётся в 30 тысяч рублей, то есть всего потратят 300 тысяч. Ящики будут металлические, по какой-то причине в закупке они подписаны как «специально предназначенные для хранения денег и документов».
Подрядчик должен будет выполнить свои обязанности до 28 декабря. Где появятся ящики и успеют ли их установить до праздника — неизвестно.
О том, как в Белгороде готовятся к Новому году и что уже успели сделать, читайте в материале Бел.Ру.