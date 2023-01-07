Пропавшего 3 января белгородца нашли живым на Рождество

Вечером 3 января 46-летний житель села Таврово ушёл из дома и не вернулся. 7 января к поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Рождественским вечером в группе отряда в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что мужчину нашли живым.
Всё ещё продолжаются поиски 61-летней женщины из села Зимовного Шебекинского горокруга Татьяны Тарбаевой, которая пропала спустя час после наступления нового года.
Также в конце года поисковики сообщили о пропавших людях, которых так и не нашли в 2022 году.