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Пропавшего 3 января белгородца нашли живым на Рождество

Сегодня, 18:28
Фото: группа "ЛизаАлерт Белгород"
46-летний житель Белгородского района ушёл из дома и пропал. 7 января его нашли, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Вечером 3 января 46-летний житель села Таврово ушёл из дома и не вернулся. 7 января к поискам подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Рождественским вечером в группе отряда в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что мужчину нашли живым.

Всё ещё продолжаются поиски 61-летней женщины из села Зимовного Шебекинского горокруга Татьяны Тарбаевой, которая пропала спустя час после наступления нового года. 

Также в конце года поисковики сообщили о пропавших людях, которых так и не нашли в 2022 году.

В Шебекинском округе в новогоднюю ночь пропала женщина
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#Евгений Грицков#Общество#Белгородский район#Таврово#Лиза Алерт#Пропал мужчина#Поиск пропавших людей
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