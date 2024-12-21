Девять беспилотников ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Напомним, за сутки ВСУ нанесли удары по 34 населённым пунктам в Белгородской области, применяя артиллерийские системы и 40 беспилотных летательных аппаратов. В результате этих атак пострадали двое гражданских лиц. Один из них был госпитализирован в областную клиническую больницу, в то время как второй, получив медицинскую помощь, продолжает лечение в амбулаторных условиях.