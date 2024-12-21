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Posted 21 декабря, 09:16

Published 21 декабря, 09:16

Modified 21 декабря, 09:18

Updated 21 декабря, 09:18

Девять беспилотников ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Девять беспилотников ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

21 декабря 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
Всего над территорией страны уничтожили 19 украинских БПЛА. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, прошлой ночью над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 19 БПЛА. Из них девять беспилотников сбили над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Чёрного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.

Напомним, за сутки ВСУ нанесли удары по 34 населённым пунктам в Белгородской области, применяя артиллерийские системы и 40 беспилотных летательных аппаратов. В результате этих атак пострадали двое гражданских лиц. Один из них был госпитализирован в областную клиническую больницу, в то время как второй, получив медицинскую помощь, продолжает лечение в амбулаторных условиях.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Курская область#Краснодарский край#Белгород#ВСУ#Воронежская область#Чёрное море#БПЛА
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