В Белгороде наказали того, кто расклеивал листовки об авианалётах на город

Posted 20 декабря, 12:27
Published 20 декабря, 12:27
Modified 20 декабря, 12:29
Updated 20 декабря, 12:29
Листовки, о которых идёт речь, рассказывали о том, что Белгород якобы «внесён в списки авианалётов», а «администрация не собирается вывозить людей», поэтому местным жителям стоит присоединиться к некому комитету самообороны.
На них тогда попросил обратить внимание спецслужб губернатор.
Человеком, который их расклеивал, оказался проживающий в городе пенсионер, уроженец Луганской области. Суд признал его виновным в дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.
Жителя привлекают к ответственности уже не в первый раз. В 2013 году он был оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение пикета.