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Posted 20 декабря, 12:27

Published 20 декабря, 12:27

Modified 20 декабря, 12:29

Updated 20 декабря, 12:29

Листовки заметили у подъездов многоквартирных домов

В Белгороде наказали того, кто расклеивал листовки об авианалётах на город

20 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI. Листовки заметили у подъездов многоквартирных домов
Сюжет
Штраф
Недавно в Белгороде прогремела история с листовками, которые предупреждали местных жителей о якобы предстоящих авианалётах. Расклеивавшего их человека нашли и осудили. Кем он оказался и какое наказание получил?

Листовки, о которых идёт речь, рассказывали о том, что Белгород якобы «внесён в списки авианалётов», а «администрация не собирается вывозить людей», поэтому местным жителям стоит присоединиться к некому комитету самообороны.

На них тогда попросил обратить внимание спецслужб губернатор.

Человеком, который их расклеивал, оказался проживающий в городе пенсионер, уроженец Луганской области. Суд признал его виновным в дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.

Жителя привлекают к ответственности уже не в первый раз. В 2013 году он был оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение пикета.

В Белгороде клеившего листовки об авианалётах привлекут за дискредитацию ВС РФ
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