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Posted 7 декабря, 16:46

Published 7 декабря, 16:46

Modified 7 декабря, 16:48

Updated 7 декабря, 16:48

В Белгороде клеившего листовки об авианалётах привлекут за дискредитацию ВС РФ

В Белгороде клеившего листовки об авианалётах привлекут за дискредитацию ВС РФ

7 декабря 2024, 16:46
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новости Белгорода
Но белгородца составили протокол, дело рассмотрят в Октябрьском районном суде 19 декабря по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает «Фонарь».

18 ноября на Харгоре в Белгороде заметили листовки о возможных авианалётах на город. Об этом рассказал на оперативном совещания правительства области Вячеслав Гладков.

Полиция нашла нарушителя. Им оказался белгородец, который в 2013 году привлекался к ответственности за нарушение порядка при проведении пикета. Тогда его оштрафовали на 10 тысяч рублей. «Фонарь» отмечает, что нынешнее дело будет рассматривать та же судья, что и 11 лет назад.

С начала года в Белгородской области за дискредитацию Российской армии привлекли десять человек. Сумма штрафов достигла почти 400 тысяч рублей.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Коап#Белгород#Листовки#Дискредитация ВС РФ
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