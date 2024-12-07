В Белгороде клеившего листовки об авианалётах привлекут за дискредитацию ВС РФ

Полиция нашла нарушителя. Им оказался белгородец, который в 2013 году привлекался к ответственности за нарушение порядка при проведении пикета. Тогда его оштрафовали на 10 тысяч рублей. «Фонарь» отмечает, что нынешнее дело будет рассматривать та же судья, что и 11 лет назад.