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Posted 20 декабря, 15:09

Published 20 декабря, 15:09

Modified 20 декабря, 15:09

Updated 20 декабря, 15:09

Сергей Лежнев

Советник орловского губернатора Лежнев отметит Новый год в СИЗО

20 декабря 2024, 15:09
Фото: Telegram-канал Сергея Лежнева. Сергей Лежнев
Советнику губернатора Орловской области и бывшему белгородскому блогеру Сергею Лежневу снова продлили содержание в СИЗО. Он пробудет под стражей до середины весны, сообщает бизнес-издание «Абирег». Всё это время защита пыталась добиться для него домашнего ареста.

Советский районный суд Орла оставил Сергея Лежнева в СИЗО до 24 марта будущего года. Ожидать, что его всё-таки отпустят под домашний арест, чего так добивалась сторона защиты, было нельзя. Следователю, как сообщалось ранее, необходимо было допросить множество свидетелей и выяснить детали командировок обвиняемого в ЛНР.

Суммарно Лежнев будет находиться под стражей уже более восьми месяцев. Он говорил, что, находясь в СИЗО, не может доказать собственную невиновность. Оставили его там потому, что обвинение боялось, будто фигурант повлияет на ход следствия.

Сергей Лежнев был задержан в мае 2024 года по подозрению в присвоении 76 миллионов рублей при проведении ремонтных работ на трёх мостах, которые выполняла компания «Ремспецмост» из Белгородской области. Позже сумма ущерба по его делу выроста до 184 млн рублей.

Ущерб по делу советника орловского губернатора Лежнева вырос до 184 млн рублей
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#Валерия Колесникова#Общество#Лежнев сергей#Сизо#Орел#Орловская область#Советник губернатора
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