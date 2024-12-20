Советник орловского губернатора Лежнев отметит Новый год в СИЗО

Posted 20 декабря, 15:09
Published 20 декабря, 15:09
Modified 20 декабря, 15:09
Updated 20 декабря, 15:09
Советский районный суд Орла оставил Сергея Лежнева в СИЗО до 24 марта будущего года. Ожидать, что его всё-таки отпустят под домашний арест, чего так добивалась сторона защиты, было нельзя. Следователю, как сообщалось ранее, необходимо было допросить множество свидетелей и выяснить детали командировок обвиняемого в ЛНР.
Суммарно Лежнев будет находиться под стражей уже более восьми месяцев. Он говорил, что, находясь в СИЗО, не может доказать собственную невиновность. Оставили его там потому, что обвинение боялось, будто фигурант повлияет на ход следствия.
Сергей Лежнев был задержан в мае 2024 года по подозрению в присвоении 76 миллионов рублей при проведении ремонтных работ на трёх мостах, которые выполняла компания «Ремспецмост» из Белгородской области. Позже сумма ущерба по его делу выроста до 184 млн рублей.