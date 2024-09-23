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Posted 23 сентября, 11:33

Published 23 сентября, 11:33

Modified 23 сентября, 11:35

Updated 23 сентября, 11:35

Сергей Лежнев

Советника орловского губернатора Лежнева пока только подозревают в создании ОПГ

23 сентября 2024, 11:33
Фото: Telegram-канал «Советник Лежнев»
Сергей Лежнев

Орловский суд опроверг обвинение Лежнева в создании преступной группы

Сюжет
Уголовное дело
Бывший белгородский блогер и советник орловского губернатора Сергей Лежнев, как оказалось, пока проходит по делу о создании ОПГ как подозреваемый, пишет издание «Абирег». Ранее ему якобы отказали из-за этого в отправке в зону СВО.

Бывшего белгородского блогера и советника орловского губернатора Сергея Лежнева не обвиняли в создании преступного сообщества. Эту информацию опровергли в объединённой пресс-службе судов Орловской области, пишет издание.

Пока Лежнев только проходит подозреваемым. Обвиняют же его по двум эпизодам мошенничества: хищении 76 млн рублей при ремонте Красного моста в Орле и махинациях с командировками в зону спецоперации.

Недавно суд продлил содержание Лежнева в СИЗО ещё на два месяца. Он выразил желание подписать контракт с Минобороны РФ, но ему якобы отказали из-за затянувшегося следствия.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Лежнев сергей#Обвинение#Подозреваемый#Опг#Орловская область#Советник губернатора
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