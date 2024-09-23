Советника орловского губернатора Лежнева пока только подозревают в создании ОПГ

Posted 23 сентября, 11:33
Published 23 сентября, 11:33
Modified 23 сентября, 11:35
Updated 23 сентября, 11:35
Бывшего белгородского блогера и советника орловского губернатора Сергея Лежнева не обвиняли в создании преступного сообщества. Эту информацию опровергли в объединённой пресс-службе судов Орловской области, пишет издание.
Пока Лежнев только проходит подозреваемым. Обвиняют же его по двум эпизодам мошенничества: хищении 76 млн рублей при ремонте Красного моста в Орле и махинациях с командировками в зону спецоперации.
Недавно суд продлил содержание Лежнева в СИЗО ещё на два месяца. Он выразил желание подписать контракт с Минобороны РФ, но ему якобы отказали из-за затянувшегося следствия.