Советника орловского губернатора Лежнева пока только подозревают в создании ОПГ

Орловский суд опроверг обвинение Лежнева в создании преступной группы

Сюжет Уголовное дело

Бывший белгородский блогер и советник орловского губернатора Сергей Лежнев, как оказалось, пока проходит по делу о создании ОПГ как подозреваемый, пишет издание «Абирег». Ранее ему якобы отказали из-за этого в отправке в зону СВО.