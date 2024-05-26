Силовики задержали советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
25 мая силовики задержали бывшего белгородского блогера, а ныне советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. По данным СМИ, его доставили в Орёл, где расследуют уголовное дело о хищениях при ремонте Красного моста. Лежнева поместили в изолятор временного содержания.
«Орел times» вспоминают историю гендиректора ООО «Ремспецмост» Евгения Подрезова, который взял подряд на реконструкцию моста. Его уже осудили на 4,5 года колонии общего режима за хищение 76 млн рублей. Подрядчик сотрудничал со следствием и дал показания на чиновников.
Ещё в 2022 году в рамках расследования уголовного дела в Орле и Белгороде прошли обыски в жилье Сергея Лежнева и его окружения. Позже Лежнев занялся доставкой гуманитарных грузов в зону СВО.
Официальной информации о подробностях и причинах задержания на данный момент не поступало. Ранее к 7,5 года тюрьмы приговорили брата Лежнева Александра за мошенничество. Советник орловского губернатора называл это дело заказным.