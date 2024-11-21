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Posted 21 ноября, 12:02

Published 21 ноября, 12:02

Modified 21 ноября, 12:02

Updated 21 ноября, 12:02

Лежнев останется в СИЗО почти до Нового года

Советнику орловского губернатора Лежневу продлили арест

21 ноября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney. Лежнев останется в СИЗО почти до Нового года
Сюжет
Черноземье
В среду, 20 ноября, бывшему белгородскому блогеру и советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу вновь продлили арест. Теперь он пробудет в СИЗО до 24 декабря, пишет «Орелtimes».

Советский районный суд Орла продлил арест советнику местного губернатора Сергею Лежневу. Он останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.

На протяжении полутора месяцев в одной камере с Сергеем Лежневым находился предприниматель Леонид Шуруев. На сентябрьском заседании облсуда он рассказал, что советник якобы имеет «отношение к фабрикации уголовного дела» против него.

«[Лежнев] рассказал, что имел отношение к фабрикации уголовного дела. По просьбе он звонил высокопоставленному сотруднику следственного управления УМВД», — заявил тогда Шуруев.

Источник издания утверждает, что Лежнев мог позвонить бывшему начальнику следственного управления УМВД по Орловской области Трофиму Шутько. Он в начале этого года уволился и занял пост советника губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами.

Лежнева задержали в мае 2024 года по подозрению в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов. Его отправили в СИЗО и несколько раз продлевали арест.

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