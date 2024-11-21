Советнику орловского губернатора Лежневу продлили арест

Posted 21 ноября, 12:02
Published 21 ноября, 12:02
Modified 21 ноября, 12:02
Updated 21 ноября, 12:02
Советский районный суд Орла продлил арест советнику местного губернатора Сергею Лежневу. Он останется в СИЗО как минимум до 24 декабря.
На протяжении полутора месяцев в одной камере с Сергеем Лежневым находился предприниматель Леонид Шуруев. На сентябрьском заседании облсуда он рассказал, что советник якобы имеет «отношение к фабрикации уголовного дела» против него.
«[Лежнев] рассказал, что имел отношение к фабрикации уголовного дела. По просьбе он звонил высокопоставленному сотруднику следственного управления УМВД», — заявил тогда Шуруев.
Источник издания утверждает, что Лежнев мог позвонить бывшему начальнику следственного управления УМВД по Орловской области Трофиму Шутько. Он в начале этого года уволился и занял пост советника губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами.
Лежнева задержали в мае 2024 года по подозрению в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов. Его отправили в СИЗО и несколько раз продлевали арест.