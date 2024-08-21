Дело экс-советника орловского губернатора Лежнева: новое обвинение и контракт на СВО

Лежнева задержали в мае 2024 года. Ему вменяли хищения при ремонте Красного моста. Позже советника отправили в СИЗО, он попытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест, но суд отказал. В июне ему продлили заключение под стражей ещё на два месяца.