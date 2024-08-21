Дело экс-советника орловского губернатора Лежнева: новое обвинение и контракт на СВО

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Сегодня, 21 августа, в Орловском областном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего советника орловского губернатора Сергея Лежнева. Теперь его обвиняют не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в хищении денежных средств при поставках медицинского оборудования в Орловскую область.
Лежнев удивился, что его подозревают в присвоении средств при закупки аппарата компьютерной томографии для БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Он заявил, что по данному уголовному делу его «даже не допрашивали».
Также экс-советник сообщил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и планирует отправиться служить в зону проведения специальной военной операции.
Лежнева задержали в мае 2024 года. Ему вменяли хищения при ремонте Красного моста. Позже советника отправили в СИЗО, он попытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест, но суд отказал. В июне ему продлили заключение под стражей ещё на два месяца.
Глава региона недавно высказался об аресте своего бывшего подчинённого. Он сказал, что это стало для него неожиданностью, а Орловская область потеряла «очень важного человека».