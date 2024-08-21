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Лежнев заявил, что подписал контракт с Минобороны России

Дело экс-советника орловского губернатора Лежнева: новое обвинение и контракт на СВО

21 августа 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney

Лежнев заявил, что подписал контракт с Минобороны России

Бывшего белгородского блогера и советника орловского губернатора Сергея Лежнева теперь обвиняют не только в хищении 76 млн рублей при ремонте трёх мостов, но и средств при закупке медоборудования. Для него это стало неожиданностью. Лежнев заявил, что собирается пойти на СВО, сообщает «Орелtimes».

Сегодня, 21 августа, в Орловском областном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего советника орловского губернатора Сергея Лежнева. Теперь его обвиняют не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в хищении денежных средств при поставках медицинского оборудования в Орловскую область.

Лежнев удивился, что его подозревают в присвоении средств при закупки аппарата компьютерной томографии для БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». Он заявил, что по данному уголовному делу его «даже не допрашивали».

Также экс-советник сообщил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и планирует отправиться служить в зону проведения специальной военной операции.

Лежнева задержали в мае 2024 года. Ему вменяли хищения при ремонте Красного моста. Позже советника отправили в СИЗО, он попытался добиться изменения меры пресечения на домашний арест, но суд отказал. В июне ему продлили заключение под стражей ещё на два месяца.

Глава региона недавно высказался об аресте своего бывшего подчинённого. Он сказал, что это стало для него неожиданностью, а Орловская область потеряла «очень важного человека».

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#Валерия Колесникова#Общество#Уголовное дело#Лежнев сергей#Суд#Контракт#Хищение#Орловская область#Медоборудование#Министерство обороны РФ
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