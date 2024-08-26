Экс-советнику орловского губернатора Лежневу не разрешили поехать на СВО?

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Орловские СМИ пишут, что следователь якобы отказал экс-советнику губернатора Сергею Лежневу в ходатайстве по отправлению в зону проведения специальной военной операции.
О подписании контракта с Министерством обороны РФ Лежнев заявил на прошлом заседании, когда ему предъявили новые обвинения в хищении средств при закупке медоборудования.
На следующий день пресс-служба суда сообщила, что никаких сведений, подтверждающих наличие у обвиняемого подписанного контракта, в их распоряжении нет.
Причиной отказа, как утверждают источники в ведомстве, стали продолжающиеся дополнительные следственные действия. Всех участников преступления якобы ещё не изобличили. Официально эту информацию в УМВД по Орловской области не комментировали.