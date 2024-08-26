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Сергей Лежнёв

Экс-советнику орловского губернатора Лежневу не разрешили поехать на СВО?

26 августа 2024, 14:07
Фото: «Орелtimes»
Сергей Лежнёв

СМИ: Лежневу отказали в просьбе отправиться на СВО

Бывший белгородский блогер и экс-советник орловского губернатора вряд ли сможет отправиться служить по контракту. Ходатайство не одобрил следователь, сообщает издание «Орелtimes» со ссылкой на «Орловские новости».

Орловские СМИ пишут, что следователь якобы отказал экс-советнику губернатора Сергею Лежневу в ходатайстве по отправлению в зону проведения специальной военной операции.

О подписании контракта с Министерством обороны РФ Лежнев заявил на прошлом заседании, когда ему предъявили новые обвинения в хищении средств при закупке медоборудования.

На следующий день пресс-служба суда сообщила, что никаких сведений, подтверждающих наличие у обвиняемого подписанного контракта, в их распоряжении нет.

Причиной отказа, как утверждают источники в ведомстве, стали продолжающиеся дополнительные следственные действия. Всех участников преступления якобы ещё не изобличили. Официально эту информацию в УМВД по Орловской области не комментировали.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Лежнев сергей#Суд#Контракт#Орловская область#Минобороны#Ходатайство#СВО#Зона СВО
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