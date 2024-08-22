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Суд не подтвердил, что Лежнев подписал контракт с Минобороны РФ

Суд не подтвердил, что Лежнев подписал контракт с Минобороны РФ

22 августа 2024, 15:44
Фото: Изображение Midjourney
Информация о подписании Лежневым контракта с Минобороны РФ, пока не подтвердилась, пишет «Орелtimes». Хотя вчера на заседании суда бывший белгородский блогер и экс-советник орловского губернатора утверждал обратное.
Сюжет
Суд

Вчера, 21 августа, бывший советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев заявил, что подписал с Минобороны РФ контракт и планирует отправиться служить в зону СВО. Однако сегодня стало известно, что эта информация не подтвердилась.

По крайней мере, «подтверждающих этот факт сведений суду представлено не было», пишут орловские журналисты.

Срок содержания Лежнева под стражей продлили до 24 сентября.

Бывшего белгородского блогера и экс-советника губернатора Орловской области теперь обвиняют не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в хищении денежных средств при поставках медицинского оборудования в Орловскую область. Его задержали ещё в мае 2024 года. Позже ему отказали в домашнем аресте и продлили заключение под стражей.

Об аресте своего советника также высказывался губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его мнению, регион потерял «очень важного человека».

Дело экс-советника орловского губернатора Лежнева: новое обвинение и контракт на СВО
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