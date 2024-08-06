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Сергей Лежнев

«Вывозил детей из подвалов Шебекино»: орловский губернатор — об аресте Лежнева

6 августа 2024, 14:15
Фото: «Орелtimes»
Сергей Лежнев

Орловский губернатор жалеет об аресте своего советника Лежнева

Весной бывшего белгородского блогера Сергея Лежнева арестовали по подозрению в хищении денег. Губернатор Орловской области прокомментировал арест своего бывшего советника, пишет «Орелtimes».

В конце мая бывшего белгородского блогера и советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали по подозрению в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов. Затем его отправили в СИЗО — там он пробудет минимум до 20 августа.

Арест своего экс-помощника прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что произошедшее стало для него неожиданностью, а регион потерял «очень важного человека».

«Мне очень жалко и обидно. Да, мы разбираемся. Я свою позицию за семь лет не менял — у нас суд определяет виновность. И до этого момента у нас никто ни в чём не виноват… Очень жаль, что мы потеряли определённые возможности по спасению жизней наших ребят, потому что благодаря ему (Лежневу — прим. ред. „Орелtimes“) мы спасли сотни жизней. Когда в Шебекино начались обстрелы, он из подвалов вытаскивал стариков и детей. Для меня это показатель. И я этого не скрываю», — высказал свою точку зрения Клычков.

Также орловский губернатор отметил, что они продолжают борьбу с коррупцией.

В начале июня Сергей Лежнев в зале суда сообщил, что увольняется из орловской администрации.

Лежнев в зале суда заявил, что увольняется из орловской администрации
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