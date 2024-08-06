«Вывозил детей из подвалов Шебекино»: орловский губернатор — об аресте Лежнева

В конце мая бывшего белгородского блогера и советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали по подозрению в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов. Затем его отправили в СИЗО — там он пробудет минимум до 20 августа.