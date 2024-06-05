«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКС

Очно в заседании Лежнев не участвовал, но подключился к процессу по ВКС из камеры СИЗО. В суде за советника губернатора поручились влиятельные люди, включая митрополитов, а адвокат Лежнева отметила, что держать его под стражей необходимости нет. Кроме того, от этого может ухудшиться и без того плохое здоровье.