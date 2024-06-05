«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКС

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Десять дней назад, 25 мая, бывшего белгородского блогера, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали по подозрению в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов региона. Спустя два дня его отправили в СИЗО, что он сразу решил обжаловать в суде.
Очно в заседании Лежнев не участвовал, но подключился к процессу по ВКС из камеры СИЗО. В суде за советника губернатора поручились влиятельные люди, включая митрополитов, а адвокат Лежнева отметила, что держать его под стражей необходимости нет. Кроме того, от этого может ухудшиться и без того плохое здоровье.
Преступление не совершал. Когда за меня владыка Тихон даёт личное поручительство — я точно не собираюсь убегать или давить на свидетелей! <…> Да, сегодня я в изоляторе, но кормят здесь хорошо, условия здесь хорошие. Всё выстроено на взаимопонимании. Но здесь нет интернета.
Сергей Лежнев
Прокурор же отметила, что подозреваемый может использовать своё должностное положение и связи для смягчения меры пресечения.
Суд оставил решение без изменений: Лежнев проведёт в СИЗО ближайший месяц.
Также советник орловского губернатора направлял заявление на поездку в зону СВО, чтобы ему заменили тюремный срок на службу.