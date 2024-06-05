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Published Сегодня, 14:25

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Updated Сегодня, 14:27

Сергей Лежнев

«Кормят хорошо, но интернета нет»: находящийся в СИЗО Лежнев выступил в суде по ВКС

5 июня 2024, 14:25
Фото: «Орелtimes»
Сергей Лежнев

Суд отказал Сергею Лежневу в смене меры пресечения

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев подал апелляцию в Орловский облсуд, чтобы заменить заключение в СИЗО на домашний арест. Подробности сообщили журналисты «Орелtimes».
Сюжет
Суд

Десять дней назад, 25 мая, бывшего белгородского блогера, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали по подозрению в хищении 76 млн рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов региона. Спустя два дня его отправили в СИЗО, что он сразу решил обжаловать в суде.

Очно в заседании Лежнев не участвовал, но подключился к процессу по ВКС из камеры СИЗО. В суде за советника губернатора поручились влиятельные люди, включая митрополитов, а адвокат Лежнева отметила, что держать его под стражей необходимости нет. Кроме того, от этого может ухудшиться и без того плохое здоровье.

Преступление не совершал. Когда за меня владыка Тихон даёт личное поручительство — я точно не собираюсь убегать или давить на свидетелей! <…> Да, сегодня я в изоляторе, но кормят здесь хорошо, условия здесь хорошие. Всё выстроено на взаимопонимании. Но здесь нет интернета.
Сергей Лежнев

Прокурор же отметила, что подозреваемый может использовать своё должностное положение и связи для смягчения меры пресечения.

Суд оставил решение без изменений: Лежнев проведёт в СИЗО ближайший месяц.

Также советник орловского губернатора направлял заявление на поездку в зону СВО, чтобы ему заменили тюремный срок на службу.

Арестованный Сергей Лежнев хочет отправиться в зону СВО?
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#Александра Склярова#Общество#Лежнев сергей#Суд#Аппеляция#Орловская область
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