Советника орловского губернатора Лежнева оставили под стражей ещё на два месяца

Фигурант уголовного дела о хищениях при реконструкции и ремонте Красного моста, моста через реку Сосну и моста Дружбы останется в заключении ещё на два месяца. Такое решение связано с истечением в июле срока содержания в СИЗО. Прокурор Елена Калашник заявила, что на свободе или под домашним арестом Сергей Лежнев может повлиять на процесс расследования.