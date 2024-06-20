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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Суд

Советника орловского губернатора Лежнева оставили под стражей ещё на два месяца

20 июня 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney
Суд
20 июня суд продлил заключение бывшего советника губернатора Орловской области по СМИ Сергея Лежнева ещё на два месяца. Ему грозит 10 лет лишения свободы. Подробности сообщает местное издание «Орелtimes».
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Суд

Советский суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражей для бывшего белгородского блогера и советника губернатора Орловской области по СМИ Сергея Лежнева.

Фигурант уголовного дела о хищениях при реконструкции и ремонте Красного моста, моста через реку Сосну и моста Дружбы останется в заключении ещё на два месяца. Такое решение связано с истечением в июле срока содержания в СИЗО. Прокурор Елена Калашник заявила, что на свободе или под домашним арестом Сергей Лежнев может повлиять на процесс расследования.

Суд не убедили даже поручительства за советника двух представителей Орловской митрополии — отца Василия и митрополита Тихона, глав Кромского, Орловского, Болховского и Сосковского районов и города Ливны. Также было отвергнуто предложение о внесение залога суммой в 30 млн рублей.

Напомним, ранее суд уже отказывал Сергею Лежневу в изменении меры пресечения.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Лежнев сергей#Суд#Реконструкция#Хищения#Орловская область#Белгород
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