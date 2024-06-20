Советника орловского губернатора Лежнева оставили под стражей ещё на два месяца

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Советский суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражей для бывшего белгородского блогера и советника губернатора Орловской области по СМИ Сергея Лежнева.
Фигурант уголовного дела о хищениях при реконструкции и ремонте Красного моста, моста через реку Сосну и моста Дружбы останется в заключении ещё на два месяца. Такое решение связано с истечением в июле срока содержания в СИЗО. Прокурор Елена Калашник заявила, что на свободе или под домашним арестом Сергей Лежнев может повлиять на процесс расследования.
Суд не убедили даже поручительства за советника двух представителей Орловской митрополии — отца Василия и митрополита Тихона, глав Кромского, Орловского, Болховского и Сосковского районов и города Ливны. Также было отвергнуто предложение о внесение залога суммой в 30 млн рублей.
Напомним, ранее суд уже отказывал Сергею Лежневу в изменении меры пресечения.