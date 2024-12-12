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Posted 12 декабря, 06:05

Published 12 декабря, 06:05

Modified 12 декабря, 06:05

Updated 12 декабря, 06:05

Сергей Лежнев

Ущерб по делу советника орловского губернатора Лежнева вырос до 184 млн рублей

12 декабря 2024, 06:05
Фото: t.me/lezhnev_sergey. Сергей Лежнев
Сюжет
Коррупция
Сумма ущерба, который вменяется в вину советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, увеличилась с 76 миллионов до 184 миллионов рублей. Его обвиняют в шести эпизодах хищения бюджетных средств и создании преступного сообщества. Лежнев отрицает свою вину, сообщает «Коммерсантъ».

Ущерб по делу советника орловского губернатора — бывшего белгородского блогера Сергея Лежнева вырос до 184 млн рублей. Сам он остаётся в СИЗО уже больше шести месяцев. Его арест ранее продлили до 23 декабря.

Предварительное следствие не близится к завершению: следователь ещё должен допросить 17 сотрудников медицинских учреждений и представителей 14 организаций по вопросам поставок медицинского оборудования, а также выяснить детали командировок обвиняемого в ЛНР.

Адвокат орловского советника Елена Никифорова пыталась добиться освобождения подзащитного из СИЗО, так как он, по её словам, не имеет заграничного паспорта и скрываться не собирается. Защитница также ссылается на ходатайство руководства местной народной дружины «Бригада Катукова». Оно заявило, что арест Лежнева плохо сказался на функционировании логистической системы снабжения фронта.

Суд доводы не принял, так как считает, что обвиняемый способен повлиять на ход расследования.

Лежнева задержали в мае 2024 года по подозрению в хищении 76 миллионов рублей при реконструкции и ремонте трёх мостов, которые выполняла фирма ООО «Ремспецмост» из Белгородской области.

Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 миллионов рублей при поставках медицинского оборудования. Также стало известно о появлении статьи о преступном сообществе и о возможных манипуляциях с отчётными документами о командировках с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику.

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