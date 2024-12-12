Ущерб по делу советника орловского губернатора Лежнева вырос до 184 млн рублей

Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 миллионов рублей при поставках медицинского оборудования. Также стало известно о появлении статьи о преступном сообществе и о возможных манипуляциях с отчётными документами о командировках с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику.