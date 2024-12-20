Белгородцы не смогут попасть на утренники своих детей?

Белгородцам ответили на вопрос о допуске на детские утренники

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Некоторым родителям в детских садах начали говорить, что мероприятия пройдут без взрослых, что большинство белгородцев не устроило. Оказалось, что решить этот вопрос можно через управление или министерство образования.