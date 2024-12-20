Белгородцы не смогут попасть на утренники своих детей?

Posted 20 декабря, 09:11
Published 20 декабря, 09:11
Modified 20 декабря, 09:13
Updated 20 декабря, 09:13
Жителей Белгородской области не пускают на новогодние утренники в детских садах? Причину отказа объясняют сложной оперативной обстановкой.
«Но такая обстановка у нас уже три года. А у детей праздник, и они хотят мамам стихи рассказывать», — рассказала жительница Таврово.
На её обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. По словам чиновницы, родители всё-таки имеют право находится в детсаду на утреннике. Однако для проработки вопроса Куташова порекомендовала обратиться в местное управление образования.
Вместе с тем другая женщина тоже рассказала, что вопрос присутствия родителей на утреннике якобы решают через региональное министерство образования.
Напомним, что в прошлом году утренники в детских садах региона проводили во всех учреждениях с соблюдением мер безопасности.
Есть ли в белгородских детсадах запрет на определённые костюмы для утренников, редакция Бел.Ру писала здесь.