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Posted 20 декабря, 09:11

Published 20 декабря, 09:11

Modified 20 декабря, 09:13

Updated 20 декабря, 09:13

В Белгородской области начинается сезон утренников

Белгородцы не смогут попасть на утренники своих детей?

20 декабря 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области начинается сезон утренников

Белгородцам ответили на вопрос о допуске на детские утренники

Сюжет
Новый год
Некоторым родителям в детских садах начали говорить, что мероприятия пройдут без взрослых, что большинство белгородцев не устроило. Оказалось, что решить этот вопрос можно через управление или министерство образования.

Жителей Белгородской области не пускают на новогодние утренники в детских садах? Причину отказа объясняют сложной оперативной обстановкой.

«Но такая обстановка у нас уже три года. А у детей праздник, и они хотят мамам стихи рассказывать», — рассказала жительница Таврово.

На её обращение отреагировала глава Белгородского района Анна Куташова. По словам чиновницы, родители всё-таки имеют право находится в детсаду на утреннике. Однако для проработки вопроса Куташова порекомендовала обратиться в местное управление образования.

Вместе с тем другая женщина тоже рассказала, что вопрос присутствия родителей на утреннике якобы решают через региональное министерство образования.

Напомним, что в прошлом году утренники в детских садах региона проводили во всех учреждениях с соблюдением мер безопасности.

Есть ли в белгородских детсадах запрет на определённые костюмы для утренников, редакция Бел.Ру писала здесь.

Сезон детских новогодних утренников стартовал в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Белгородский район#Дети#Детсад#Утренник#Белгород#Анна Куташова
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