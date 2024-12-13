Вместо Супермена Баба Яга: какие костюмы рекомендуют для детсадовцев на утренники

В правительстве отметили, что в федеральной образовательной программе дошкольного образования есть примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений для использования в работе с детьми, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра мультфильмов. При это список может быть дополнен с учётом региональных приоритетов развития образования и предпочтений детей, педагогов и родителей конкретного детского сада.