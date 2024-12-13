Вместо Супермена Баба Яга: какие костюмы рекомендуют для детсадовцев на утренники

Posted 13 декабря, 09:10
Published 13 декабря, 09:10
Modified 13 декабря, 09:12
Updated 13 декабря, 09:12
Как сообщили в региональном правительстве, выбор костюмов для детей на утреннике зависит от содержания мероприятия, которое является частью образовательной программы детского сада, разработанной на основе федеральных требований. Власти добавили, что программы нацелены на формирование у дошкольника основ гражданской и культурной идентичности, ориентацию дошкольного образования на традиционные духовно-нравственные и социокультурные ценности российского народа.
Сценарий утренника разрабатывает творческая группа педагогов, в которую входят музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты (учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре). При отборе содержания учитывают возраст, интересы детей и их индивидуальные особенности. Порядок утверждения сценария в каждом детском саду может отличаться. За качество и содержание праздника отвечает, в первую очередь, руководитель детского сада, а также старший воспитатель и музыкальный руководитель.
В правительстве отметили, что в федеральной образовательной программе дошкольного образования есть примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений для использования в работе с детьми, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра мультфильмов. При это список может быть дополнен с учётом региональных приоритетов развития образования и предпочтений детей, педагогов и родителей конкретного детского сада.
Эти произведения могут включаться и в содержание утренников. Продолжительность праздничного мероприятия зависит от возраста детей. При выборе тем праздников в детском саду в течение года учитывается примерный перечень основных государственных и народные праздников, памятных дат календарного плана воспитательной работы. Он также может быть дополнен памятными датами Белгородской области, района или самого детского сада.
В правительстве добавили, что главная цель праздника — сплочение детского коллектива, обогащение воспитанников новыми впечатлениями для их дальнейшего музыкально-творческого развития.