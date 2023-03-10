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Published Сегодня, 19:29

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Updated Сегодня, 19:31

В Белгородской области некоторых детей не пригласили на праздничные утренники

10 марта 2023, 19:29
Фото: 1MI
Детей, которым нет места в дежурных группах детских садов, не пригласили на утренники в честь 8 марта и 23 февраля. Сделали это ради безопасности детей, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Во время вечернего прямого эфира к главе региона обратилась одна из родительниц. Женщина сообщила, что некоторым детям не только не нашли места в дежурных группах, но и не пригласили их на праздничные утренники. Белгородка поинтересовалась, не считает ли Вячеслав Гладков такую ситуацию несправедливой.

Если без обид, то не считаю. Конечно, в дежурных группах весь детский сад находиться не может. То, что не всех детей приглашают на утренники, тоже очевидно. В противном случае, мы получаем страшную угрозу. За последние 13 месяцев у нас повреждены более 50 соцобъектов. В том числе сады и школы. Мне тоже всё это не нравится, но в первую очередь нужно думать о безопасности наших детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что детские сады и школы 13 муниципалитетов области находятся на дистанционном обучении с октября 2022 года. Вчера, 9 марта, глава региона сообщил о продлении дистанта до конца учебного года.

Дистанционное обучение в белгородских школах продлили до конца учебного года
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#Александра Склярова#Дети#Детский сад#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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