В Белгородской области некоторых детей не пригласили на праздничные утренники

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Во время вечернего прямого эфира к главе региона обратилась одна из родительниц. Женщина сообщила, что некоторым детям не только не нашли места в дежурных группах, но и не пригласили их на праздничные утренники. Белгородка поинтересовалась, не считает ли Вячеслав Гладков такую ситуацию несправедливой.
Если без обид, то не считаю. Конечно, в дежурных группах весь детский сад находиться не может. То, что не всех детей приглашают на утренники, тоже очевидно. В противном случае, мы получаем страшную угрозу. За последние 13 месяцев у нас повреждены более 50 соцобъектов. В том числе сады и школы. Мне тоже всё это не нравится, но в первую очередь нужно думать о безопасности наших детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что детские сады и школы 13 муниципалитетов области находятся на дистанционном обучении с октября 2022 года. Вчера, 9 марта, глава региона сообщил о продлении дистанта до конца учебного года.