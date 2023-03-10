В Белгородской области некоторых детей не пригласили на праздничные утренники

Во время вечернего прямого эфира к главе региона обратилась одна из родительниц. Женщина сообщила, что некоторым детям не только не нашли места в дежурных группах, но и не пригласили их на праздничные утренники. Белгородка поинтересовалась, не считает ли Вячеслав Гладков такую ситуацию несправедливой.