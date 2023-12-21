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Ёлка

Сезон детских новогодних утренников стартовал в Белгородской области

21 декабря 2023, 09:02
Фото: 1MI
Ёлка

Для юных белгородцев закупили более 140 тыс. сладких подарков

Сладости получат детсадовцы и ученики начальных классов. Подарки детям вручат на новогодних утренниках. Праздники стартовали с 21 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Юным белгородцам вручат сладкие новогодние подарки. Всего в регионе закуплено более 140 тыс. наборов. Их получат воспитанники детских садов, а также ученики начальных классов школ.

Вручат сладкие подарки детям на новогодних утренниках. Праздники стартуют в Белгородской области уже с сегодняшнего дня — 21 декабря.

Напомним, что в наборах есть конфеты, мармелад, шоколад. Сладости расфасованы по красочным коробкам. Ранее сообщалось, что вес подарка составит 2 кг. Как должен выглядеть набор, показал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что минобразования региона ранее планировало потратить 76 млн рублей на сладкие наборы. По требованиям ведомства в них должны были войти в том числе леденцы на палочке, жареный арахис в кондитерской оболочке, шоколадные батончики.

О том, чего не должно быть в детских наборах, ранее рассказала диетолог Галина Панасенко.

От «Е-шек» до абрикосовых косточек: чего не должно быть в сладких подарках для детей?
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