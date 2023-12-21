Сезон детских новогодних утренников стартовал в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Юным белгородцам вручат сладкие новогодние подарки. Всего в регионе закуплено более 140 тыс. наборов. Их получат воспитанники детских садов, а также ученики начальных классов школ.
Вручат сладкие подарки детям на новогодних утренниках. Праздники стартуют в Белгородской области уже с сегодняшнего дня — 21 декабря.
Напомним, что в наборах есть конфеты, мармелад, шоколад. Сладости расфасованы по красочным коробкам. Ранее сообщалось, что вес подарка составит 2 кг. Как должен выглядеть набор, показал губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что минобразования региона ранее планировало потратить 76 млн рублей на сладкие наборы. По требованиям ведомства в них должны были войти в том числе леденцы на палочке, жареный арахис в кондитерской оболочке, шоколадные батончики.
О том, чего не должно быть в детских наборах, ранее рассказала диетолог Галина Панасенко.