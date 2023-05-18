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На новогодние подарки для детей в Белгородской области потратят 76 млн рублей

18 мая 2023, 13:53
Фото: 1MI
Исполнитель должен передать более 72 тыс. сладких наборов. Заявки можно подавать до 25 мая, следует из данных сайта госзакупок.

Белгородское минобразования закупает сладкие подарки для школьников на 76 млн рублей. Заявки можно подавать до 25 мая. Поставить конфеты нужно в период с 20 по 24 ноября текущего года.

В подарке должны быть плитки шоколада, конфеты в шоколадной глазури, леденцы на палочке, вафельные конфеты, шоколадные батончики, жареный арахис в кондитерской оболочке, мармелад и ряд других видов сладостей. В Белгород доставят 17,4 тыс. сладких наборов.

Согласно документам, на момент поставки конфеты должны иметь не менее 80% резервного срока годности. Оформить подарок необходимо в упаковке с изображением новогодней тематики.

Дети из многодетных и малообеспеченных семей Белгородской области получили подарки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Новый год#Общество#Новогодние подарки#Школы#Госзакупки
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