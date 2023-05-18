На новогодние подарки для детей в Белгородской области потратят 76 млн рублей

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Белгородское минобразования закупает сладкие подарки для школьников на 76 млн рублей. Заявки можно подавать до 25 мая. Поставить конфеты нужно в период с 20 по 24 ноября текущего года.
В подарке должны быть плитки шоколада, конфеты в шоколадной глазури, леденцы на палочке, вафельные конфеты, шоколадные батончики, жареный арахис в кондитерской оболочке, мармелад и ряд других видов сладостей. В Белгород доставят 17,4 тыс. сладких наборов.
Согласно документам, на момент поставки конфеты должны иметь не менее 80% резервного срока годности. Оформить подарок необходимо в упаковке с изображением новогодней тематики.