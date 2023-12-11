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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Конфеты

Гладков показал, как должны выглядеть сладкие новогодние подарки

11 декабря 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Конфеты

В Белгородской области собрали сладкие новогодние подарки для детей

В праздничных упаковках есть шоколад, мармелад, конфеты. Подарки получат детсадовцы и ученики начальной школы. Наборы показал губернатор.

Сладкие новогодние подарки собрали для белгородских детей. В наборах есть шоколад, мармелад, конфеты. Оформлены подарки в красочной упаковке.

Подарки от регионального правительства положены детсадовцам и ученикам начальной школы. В районах и горокругах новогодние наборы могут вручить отдельным категориям учащихся.

Ранее стало известно, что на закупку сладких подарков выделили более 76 млн рублей из областного бюджета. Всего планировалось приобрести свыше 72 тыс. наборов. Сообщалось, что вес подарка составит 2 кг.

Добавим, что в декабре появилась закупка от мэрии Белгорода на новогодние подарки. За 263 набора, в состав каждого из которых входит 51 конфета, городская администрация была готова отдать 157,8 тыс. рублей.

Губернатор показывает сладкие наборы для детей
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Шоколадные животные и мармелад: для юных белгородцев закупят 263 новогодних подарка
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