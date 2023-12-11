Гладков показал, как должны выглядеть сладкие новогодние подарки

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Сладкие новогодние подарки собрали для белгородских детей. В наборах есть шоколад, мармелад, конфеты. Оформлены подарки в красочной упаковке.
Подарки от регионального правительства положены детсадовцам и ученикам начальной школы. В районах и горокругах новогодние наборы могут вручить отдельным категориям учащихся.
Ранее стало известно, что на закупку сладких подарков выделили более 76 млн рублей из областного бюджета. Всего планировалось приобрести свыше 72 тыс. наборов. Сообщалось, что вес подарка составит 2 кг.
Добавим, что в декабре появилась закупка от мэрии Белгорода на новогодние подарки. За 263 набора, в состав каждого из которых входит 51 конфета, городская администрация была готова отдать 157,8 тыс. рублей.