73 тысячи сладких подарков получат ученики 1-4 классов белгородских школ

Вспомним, что управление образования Белгорода закупило подарков на 19,5 млн рублей. Ещё в сентябре журналисты «Бел.Ру» обратили внимание, что описание сладостей в закупке во многом совпадают с описанием продукции кондитерской фабрики «Славянка».