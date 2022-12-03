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73 тысячи сладких подарков получат ученики 1-4 классов белгородских школ

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
На новогодние подарки школьникам из областного бюджета выделили 63 млн рублей. В набор войдут 99 видов кондитерских изделий, сообщили в региональном правительстве.

В подарках дети найдут молочный шоколад, желейные и вафельные конфеты, мармелад, десерты, карамель на палочке, глазированные конфеты, пралине, грильяж, суфле. Вес подарка составит 1,8 кг. Подарки уже начали доставлять. Срок годности сладостей должен быть до марта-апреля 2023 года.

Получат подарки и дошкольники. Власти округов и районов закупили новогодние подарки для детсадов.

Вспомним, что управление образования Белгорода закупило подарков на 19,5 млн рублей. Ещё в сентябре журналисты «Бел.Ру» обратили внимание, что описание сладостей в закупке во многом совпадают с описанием продукции кондитерской фабрики «Славянка».

Управление образования Белгорода закупает новогодние подарки на 19,5 млн рублей
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#Евгений Грицков#Общество#Новый год#Белгородская область#Новогодние подарки школьникам начальных классов#Правительство белгородской области
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