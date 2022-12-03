73 тысячи сладких подарков получат ученики 1-4 классов белгородских школ

В подарках дети найдут молочный шоколад, желейные и вафельные конфеты, мармелад, десерты, карамель на палочке, глазированные конфеты, пралине, грильяж, суфле. Вес подарка составит 1,8 кг. Подарки уже начали доставлять. Срок годности сладостей должен быть до марта-апреля 2023 года.
Получат подарки и дошкольники. Власти округов и районов закупили новогодние подарки для детсадов.
Вспомним, что управление образования Белгорода закупило подарков на 19,5 млн рублей. Ещё в сентябре журналисты «Бел.Ру» обратили внимание, что описание сладостей в закупке во многом совпадают с описанием продукции кондитерской фабрики «Славянка».