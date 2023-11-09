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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В декабре детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки

Гладков рассказал, кому из белгородцев вручат бесплатные подарки к Новому году

9 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI

В декабре детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки

Бесплатные новогодние подарки вручат дошколятам и учащимся. Пока проверяют качество комплектования и вес подарков, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородским детям в декабре вручат новогодние подарки. Их получат дошколята и учащиеся начальных классов, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Наборы им выдают уже в течение двух лет.

На следующей неделе покажут состав подарков. Сделает это министр образования области Андрей Милёхин. Как добавил глава региона, пока проверяют качество комплектования и вес подарков.

Потому что все же общаются друг с другом, показывают, сравнивают. Если вдруг несколько конфет или несколько десятков граммов, то сразу начинаются вопросы или обиды к главам муниципальных образований, почему в соседнем районе лучше, чем у нас. Поэтому, мне кажется, нам нужно вместе этих моментов избежать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как сообщается, министерство образования региона в 2023 году закупает 72 612 наборов кондитерских изделий для начальной школы. В прошлом году их закупили 73 066.

Закупать кондитерские изделия для детей из приграничья отдельно не планируется. Подарки получат все дети вне зависимости от их места проживания. Однако из муниципальных бюджетов выделяются средства на покупку новогодних подарков отдельным категориям учащихся. Соответствующие решения принимают главы районов.

Также известно, что в этом году на покупку наборов выделили 76,2 млн рублей из областного бюджета. В прошлом году сумма равнялась 62,8 млн рублей. Привезти подарки должны до 24 ноября.

Весить наборы будут по 2 кг и в них войдут 86 видов кондитерских изделий — молочный шоколад, желейные конфеты, вафельные конфеты с начинкой, жевательный мармелад, различные десерты и ряд других.

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