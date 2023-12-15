От «Е-шек» до абрикосовых косточек: чего не должно быть в сладких подарках для детей?

В первую очередь специалист отметила, что сладкое в принципе вредно употреблять и детям, и взрослым. Но если воздержаться от этой радости в преддверии новогодних праздников не получается, то нужно подойти к таким подаркам с умом, так как в сладостях, входящих в них, могут содержаться вредные вещества. К таким можно отнести рафинированный сахар, искусственные подсластители, в частности аспартам, и другие заменители сахара. Последние могут быть вредными для детей, которые не страдают сахарным диабетом.