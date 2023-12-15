От «Е-шек» до абрикосовых косточек: чего не должно быть в сладких подарках для детей?

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
О том, что должно и не должно быть в сладком подарке, чтобы он был безопасным для любого ребёнка и по возможности полезным, мы поговорили с главным внештатным диетологом минздрава области Галиной Панасенко.
В первую очередь специалист отметила, что сладкое в принципе вредно употреблять и детям, и взрослым. Но если воздержаться от этой радости в преддверии новогодних праздников не получается, то нужно подойти к таким подаркам с умом, так как в сладостях, входящих в них, могут содержаться вредные вещества. К таким можно отнести рафинированный сахар, искусственные подсластители, в частности аспартам, и другие заменители сахара. Последние могут быть вредными для детей, которые не страдают сахарным диабетом.
Некоторые производители с целью сэкономить на продукте не пренебрегают трансжирами и пальмовым маслом, и эти компоненты крайне вредны для организма. Сюда же диетолог относит консерванты, «Е-шки», такие как Е66 и Е621, и искусственные красители.
«Потому что как искусственные консерванты и вкусовые добавки, так и искусственные красители — это очень явные аллергены. Невозможно встретить в природе продукт, который будет иметь какие-то явные цветовые краски неестественных оттенков — ярко-малиновые, салатовые. Детям, склонным к аллергическим реакциям, таких продуктов лучше избегать».
Галина Панасенко, врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики
К сладостям, которые могут вызвать аллергию, относятся также батончики с арахисом, так как орехи это достаточно сильный аллерген. Также врач отмечает, что не стоит класть в сладкие подарки леденцы, поскольку дети младшего возраста могут сломать зубы или подавиться ими, а для тех, кто постарше, лучше исключить шипучие сладости, так как они могут привести к гастриту и другим заболеваниям ЖКТ.
Что же тогда должно быть в подарке? К безопасным сладостям диетолог отнесла галеты, пастилу, зефир и сухофрукты. Также в подарке может быть мармелад, но необходимо обратить внимание на его состав, чтобы он не содержал вышеупомянутые аллергены. Орехи всё же могут быть частью сладкого подарка, но есть несколько нюансов:
«Арахис и ядро абрикосовой косточки — вот с ними нужно аккуратно, потому что в последней содержится синильная кислота, которой можно отравиться. И в целом если орехи хранятся в сырых условиях, там формируются заплесневения и эта плесень также является как ядовитым веществом».
Диетолог подчеркнула, что небольшое количество молочного шоколада в подарке допустимо, но он должен быть качественным, и цена такого подарка должна быть соответствующей. Что касается последнего, то важно помнить: чем дешевле подарок — тем хуже в нём шоколад.
Детсадовцы и ученики начальных классов школы в этом году снова получат сладкие подарки от правительства области. В муниципалитетах новогодние наборы смогут получить отдельные категории учащихся. Недавно Вячеслав Гладков продемонстрировал на видео, как будут выглядеть эти подарки и что будет ожидать детей внутри. На закупку подарочных наборов в этом году выделили более 76 млн рублей из областного бюджета. Всего должны приобрести более 72 тысяч подарков, каждый весом 2 кг.
Бел.Ру же решило поинтересоваться, каким кондитерским изделиям отдадут предпочтение в таких сладких подарках и каких ингредиентов точно не будет в составе угощений. На официальный запрос в правительстве ответили, что специалисты министерства образования предварительно изучают существующий рынок кондитерских изделий и преимущественно в подарки положат шоколадные десерты, желейные и вафельные конфеты, пралине, шоколад, мармелад и воздушное суфле. При этом будут учитывать требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
На вопрос о том, как контролируется качество подарков для детей, нам ответили, что при приёме кондитерские изделия проверяют на ассортимент, состав и остаточный срок годности, который должен составлять не менее 80% от срока годности.
В состав сладостей для новогодних подарков не могут входить: кофе натуральный, острые специи, спирт и любые алкогольные продукты, красители синтетические, консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты и их соли), подсластители, продукты, содержащие уксус, аллергены (ядра абрикосовой косточки).
Мы также отправили запрос в Роспотребнадзор, чтобы узнать, проверяет ли ведомство губернаторские подарки и каким критериям они должны соответствовать. Нам ответили, что с 10 марта 2022 года подобные проверки можно проводить только «при непосредственной угрозе причинения вреда жизни» или уже по факту причинения вреда жизни и по согласованию с прокуратурой. А по данным от минздрава, в регионе не было выявлено случаев отравления кондитерской продукцией из подарков среди детей.
Однако в РПН рассказали о том, на что стоит обратить внимание потребителям. В первую очередь, это внешний вид и наличие полной и достоверной информации на упаковке новогоднего подарка. Последняя должна содержать наименование продукции, дату изготовления, наименование предприятия изготовителя и адрес производства, а также сведения о составе, условиях хранения и сроках годности продукции.
Хотя именно губернаторские подарки не проверяли, Роспотребнадзор проводил исследование продукции предприятия ООО КО «Славянка». Как отметили в управлении, это один из крупных производителей кондитерских изделий на территории области, чья продукция используется в качестве подарков, и в 2023 году нарушений там не выявили. Притом в прошлом и этом годах в РПН поступали обращения от граждан и кондитерская фабрика получила «предостережения».