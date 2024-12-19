Реставрация памятников культуры станет доступнее для бизнеса

Posted 19 декабря, 09:59
Published 19 декабря, 09:59
Modified 19 декабря, 10:01
Updated 19 декабря, 10:01
По данным Министерства культуры России, в стране насчитывается свыше 150 тысяч объектов культурного наследия, и часть из них находится в аварийном состоянии. Частные инвесторы, приобретая такие объекты, активно финансируют их реставрацию. ВТБ стал одним из участников государственной программы, направленной на поддержку проектов по сохранению памятников архитектуры.
Вчера в ходе конференции, организованной оператором программы ДОМ.РФ, состоялась презентация мер господдержки инициатив, связанных с реставрацией объектов культурного наследия. На мероприятии обсудили возможности привлечения частного капитала для реализации проектов реконструкции.
Новая программа позволяет создать комфортные условия для инвесторов, которые берут на себя обязательства по восстановлению памятников архитектуры, их реконструкции, а также развитию городских пространств. Это открывает перспективы для обновления российских городов и превращения культурных объектов в общественно полезные пространства, доступные для граждан.
«Мы поддерживаем запуск программы льготного кредитования в столь важной сфере, как восстановление объектов культурного наследия. Это сложный процесс, требующий высокого уровня подготовки: от соблюдения исторической точности и сохранения архитектурных форм до использования специализированных материалов. Все эти аспекты значительно увеличивают расходы на реставрацию, снижая коммерческую привлекательность таких проектов. Благодаря господдержке реставрационные затраты будут снижены, что сделает вложения более эффективными. В конечном итоге это привлечет больше бизнеса к восстановлению памятников архитектуры», — заявил Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса и старший вице-президент ВТБ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.