Реставрация памятников культуры станет доступнее для бизнеса

По данным Министерства культуры России, в стране насчитывается свыше 150 тысяч объектов культурного наследия, и часть из них находится в аварийном состоянии. Частные инвесторы, приобретая такие объекты, активно финансируют их реставрацию. ВТБ стал одним из участников государственной программы, направленной на поддержку проектов по сохранению памятников архитектуры.