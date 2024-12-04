Аналитики ожидают сокращение розничного кредитования в 2025 году

Posted 4 декабря, 10:29
Published 4 декабря, 10:29
Modified 4 декабря, 10:31
Updated 4 декабря, 10:31
Это свидетельствует о продолжении тренда на замедление темпов кредитования, которое усилится минимум в полтора раза. Такой прогноз озвучил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ!».
Основные причины замедления рынка розничного кредитования в 2025 году связаны с рядом факторов: сохраняющимися высокими процентными ставками, жёсткими требованиями Центрального банка России (включая макропруденциальные надбавки и лимиты), а также завершением периода массовой господдержки ипотечного кредитования. Последний раз объём выданных банковских кредитов был ниже 10 трлн рублей до 2020 года.
Что касается структуры кредитования, то в 2025 году объём залоговых кредитов по-прежнему будет превышать объём необеспеченных кредитов:
Кроме того, значительно замедлится темп роста кредитного портфеля. В 2024 году он вырастет на 14%, достигнув 40 трлн рублей, тогда как в 2025 году его прирост составит не более 5%, что приведёт к объёму 41–42 трлн рублей.
«В 2025 году сокращение объёма розничных кредитов будет наибольшим за последние годы — 30%. Можно сказать, что 2024 год стал своего рода „репетицией“ для регуляторов, подготовкой к снижению потребительского спроса. Это решение оправдано: высокие ставки и строгие требования к заёмщикам делают нецелесообразным массовое увеличение кредитования, что может привести к проблемам с погашением долгов. В 2025 году банки будут уделять гораздо больше внимания качеству кредитного портфеля, чем его объёму», — отметил Георгий Горшков.
*Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учёта POS-кредитования.