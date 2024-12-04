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Posted 4 декабря, 10:29

Published 4 декабря, 10:29

Modified 4 декабря, 10:31

Updated 4 декабря, 10:31

Аналитики ожидают сокращение розничного кредитования в 2025 году

Аналитики ожидают сокращение розничного кредитования в 2025 году

4 декабря 2024, 10:29
Фото: 1MI.
По прогнозам ВТБ, в 2025 году объём выданных российскими банками розничных кредитов составит около 9,5 трлн рублей*, что будет на 30% ниже показателей 2024 года. Для сравнения, в текущем году продажи розничных кредитов достигнут 13,3 трлн рублей, что на 18% меньше по сравнению с 2023 годом.

Это свидетельствует о продолжении тренда на замедление темпов кредитования, которое усилится минимум в полтора раза. Такой прогноз озвучил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

Основные причины замедления рынка розничного кредитования в 2025 году связаны с рядом факторов: сохраняющимися высокими процентными ставками, жёсткими требованиями Центрального банка России (включая макропруденциальные надбавки и лимиты), а также завершением периода массовой господдержки ипотечного кредитования. Последний раз объём выданных банковских кредитов был ниже 10 трлн рублей до 2020 года.

Что касается структуры кредитования, то в 2025 году объём залоговых кредитов по-прежнему будет превышать объём необеспеченных кредитов:

  • продажа ипотечных кредитов снизится с 5 трлн рублей в 2024 году до 4 трлн рублей в 2025 году.
  • продажи автокредитов останутся на уровне 2024 года, составив около 2,1–2,3 трлн рублей.
  • продажа кредитов наличными сократится на 46%, достигнув 3,2 трлн рублей.

Кроме того, значительно замедлится темп роста кредитного портфеля. В 2024 году он вырастет на 14%, достигнув 40 трлн рублей, тогда как в 2025 году его прирост составит не более 5%, что приведёт к объёму 41–42 трлн рублей.

«В 2025 году сокращение объёма розничных кредитов будет наибольшим за последние годы — 30%. Можно сказать, что 2024 год стал своего рода „репетицией“ для регуляторов, подготовкой к снижению потребительского спроса. Это решение оправдано: высокие ставки и строгие требования к заёмщикам делают нецелесообразным массовое увеличение кредитования, что может привести к проблемам с погашением долгов. В 2025 году банки будут уделять гораздо больше внимания качеству кредитного портфеля, чем его объёму», — отметил Георгий Горшков.

*Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учёта POS-кредитования.

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