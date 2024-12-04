Аналитики ожидают сокращение розничного кредитования в 2025 году

«В 2025 году сокращение объёма розничных кредитов будет наибольшим за последние годы — 30%. Можно сказать, что 2024 год стал своего рода „репетицией“ для регуляторов, подготовкой к снижению потребительского спроса. Это решение оправдано: высокие ставки и строгие требования к заёмщикам делают нецелесообразным массовое увеличение кредитования, что может привести к проблемам с погашением долгов. В 2025 году банки будут уделять гораздо больше внимания качеству кредитного портфеля, чем его объёму», — отметил Георгий Горшков.