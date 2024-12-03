Через пять лет мир будет потреблять газа на 10% больше, считают аналитики

В России в итоге добыча нефти в следующем году может вырасти на 1% и достигнуть 470 млн тонн при квоте в 9,2 млн баррелей в день без газового конденсата. А с ним — 10,3 млн б/д, что на 8% ниже максимальных показателей 2019 года.