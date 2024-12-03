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Posted 3 декабря, 19:43

Published 3 декабря, 19:43

Modified 3 декабря, 19:43

Updated 3 декабря, 19:43

Через пять лет мир будет потреблять газа на 10% больше, считают аналитики

Через пять лет мир будет потреблять газа на 10% больше, считают аналитики

3 декабря 2024, 19:43
Фото: Изображение Midjourney.
Основной рост спроса будет за счёт азиатских стран, в первую очередь — Индии и Китая. В Европе падение потребления газа к 2030 году будет на 22% ниже, чем в Китае. Спрос на нефть будет стабильным, сделали прогноз аналитики ВТБ накануне инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Спрос на газ

Спрос увеличивается в Азии, там, где его не добывают. Это ведёт к росту продаж газа на дальние расстояния. Сжиженный природный газ и газ по трубам имеют равные доли по трансграничной торговли. Но СПГ считается более важным для баланса показателей спроса и предложения.

Что ожидают специалисты по изменениям рынка газа:

  • в Китае к 2030 году потребление в сравнении с 2023-м увеличится на треть — до 521 млрд кубометров;
  • в Индии показатель может достичь 52%, до 97 млрд кубометров, несмотря на ограниченную на приём и распределение инфраструктуру;
  • в Европе потреблять газ будут меньше на 12,5%, падение спроса будет по всем сегментам, в том числе в промышленности и энергетике.

Спрос на нефть

Аналитики ВТБ считают, что в 2025 году пост потребления нефти составит 1% — до 104 млн баррелей в день. Прогноз на 2030 год — рост спроса на 4% за счёт Китая (+6%) и Индии (+24%). Потребление в развитых странах — Японии, ЕС, США в сумме будет стабильным.

На рынок нефти до 2030 года будут влиять следующие факторы:

  • в Индии будет экономический рост, увеличение населения и автопарка: ожидается переход с двух- и трёхколёсного транспота на четырёхколёсный;
  • в Китае спрос вырастет из-за потребности нефтехимической отрасли, в то же время спрос на моторное топливо будет под давлением;
  • в Китае доля продажи электроавтомобилей уже превысила 50%, что уменьшает спрос на нефть. До 30% новых грузовиков там работают на СПГ, и есть экономические предпосылки, что доля останется высокой. Это приводит к тому, что потребление дизельного топлива падает.

Добыча нефти и прогноз цены

Есть ожидание, что ОПЕК+ будет и дальше балансирующим поставщиком нефти, что должно поддержать цена на комфортном уровне и для производителей, и для потребителей.

В России в итоге добыча нефти в следующем году может вырасти на 1% и достигнуть 470 млн тонн при квоте в 9,2 млн баррелей в день без газового конденсата. А с ним — 10,3 млн б/д, что на 8% ниже максимальных показателей 2019 года.

Рост добычи в США — риск для ОПЕК+, но рост будет в 2%. Число активных буровых установок и введённых скважин в США снизилось, что является ограничением для быстрого увеличения добычи.

При этом приход Трампа не должен сильно повлиять на добычу нефти в США на ближайший период.

На следующие пять-шесть лет ВТБ ожидает цену в 70-80 долларов за баррель нефти Brent. Причиной роста цен могут стать ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что приведёт к сокращению предложения нефти на рынке до 1 млн баррелей в день.

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#Евгений Грицков
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