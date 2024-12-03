Через пять лет мир будет потреблять газа на 10% больше, считают аналитики

Posted 3 декабря, 19:43
Published 3 декабря, 19:43
Modified 3 декабря, 19:43
Updated 3 декабря, 19:43
Спрос увеличивается в Азии, там, где его не добывают. Это ведёт к росту продаж газа на дальние расстояния. Сжиженный природный газ и газ по трубам имеют равные доли по трансграничной торговли. Но СПГ считается более важным для баланса показателей спроса и предложения.
Что ожидают специалисты по изменениям рынка газа:
Аналитики ВТБ считают, что в 2025 году пост потребления нефти составит 1% — до 104 млн баррелей в день. Прогноз на 2030 год — рост спроса на 4% за счёт Китая (+6%) и Индии (+24%). Потребление в развитых странах — Японии, ЕС, США в сумме будет стабильным.
На рынок нефти до 2030 года будут влиять следующие факторы:
Есть ожидание, что ОПЕК+ будет и дальше балансирующим поставщиком нефти, что должно поддержать цена на комфортном уровне и для производителей, и для потребителей.
В России в итоге добыча нефти в следующем году может вырасти на 1% и достигнуть 470 млн тонн при квоте в 9,2 млн баррелей в день без газового конденсата. А с ним — 10,3 млн б/д, что на 8% ниже максимальных показателей 2019 года.
Рост добычи в США — риск для ОПЕК+, но рост будет в 2%. Число активных буровых установок и введённых скважин в США снизилось, что является ограничением для быстрого увеличения добычи.
При этом приход Трампа не должен сильно повлиять на добычу нефти в США на ближайший период.
На следующие пять-шесть лет ВТБ ожидает цену в 70-80 долларов за баррель нефти Brent. Причиной роста цен могут стать ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что приведёт к сокращению предложения нефти на рынке до 1 млн баррелей в день.