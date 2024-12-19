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Posted 19 декабря, 12:41

Published 19 декабря, 12:41

Modified 19 декабря, 12:43

Updated 19 декабря, 12:43

Белгородца с поличным задержали сотрудники ФСБ

Белгородец слил данные о местах расположения ПВО, пожелав сотрудничать с СБУ

19 декабря 2024, 12:41
Фото: 1MI. Белгородца с поличным задержали сотрудники ФСБ

В Белгородской области вынесли приговор за госизмену и приготовление к диверсии

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Новости Белгорода
Молодой житель региона решил сотрудничать со службой безопасности Украины, но не знал, что на самом деле вёл переговоры с сотрудником белгородского УФСБ. В ходе бесед он рассказал в числе прочего о местах расположения российских военных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в поле зрения силовиков попал 26-летний уроженец Украины — житель Прохоровского района. В декабре 2023 года он решил связаться с украинскими спецслужбами и предложить им свою помощь.

Молодой мужчина передал информацию о месторасположении комплексов ПВО в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, он сообщил о местах дислокации российских военных.

По информации надзорного ведомства, мужчина также просил передать ему гранатомёт, чтобы лично уничтожить боевую машину «Панцирь».

Однако житель региона не знал, что вместо украинских спецслужб общался с сотрудником УФСБ по Белгородской области. Силовики сделали муляж реактивной штурмовой гранаты и спрятали её в тайнике. Когда осуждённый забрал её в урочище, его задержали.

В УФСБ сообщили, что гранату молодой мужчина хотел приобрести для подрыва техники и личного состава ВС РФ.

Уголовные дела в отношении задержанного возбудили по статьям за госизмену (ст. 275), подготовку к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), покушение на незаконное приобретение взрывного устройства (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1).

Белгородский областной суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его на год ограничат в свободе. Также жителю региона назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор в силу не вступил.

Был против СВО и помогал ВСУ: в Белгороде вынесли приговор за госизмену
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