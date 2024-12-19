Белгородец слил данные о местах расположения ПВО, пожелав сотрудничать с СБУ

Белгородский областной суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его на год ограничат в свободе. Также жителю региона назначили штраф в 500 тысяч рублей.