Белгородец слил данные о местах расположения ПВО, пожелав сотрудничать с СБУ

Posted 19 декабря, 12:41
Published 19 декабря, 12:41
Modified 19 декабря, 12:43
Updated 19 декабря, 12:43
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в поле зрения силовиков попал 26-летний уроженец Украины — житель Прохоровского района. В декабре 2023 года он решил связаться с украинскими спецслужбами и предложить им свою помощь.
Молодой мужчина передал информацию о месторасположении комплексов ПВО в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, он сообщил о местах дислокации российских военных.
По информации надзорного ведомства, мужчина также просил передать ему гранатомёт, чтобы лично уничтожить боевую машину «Панцирь».
Однако житель региона не знал, что вместо украинских спецслужб общался с сотрудником УФСБ по Белгородской области. Силовики сделали муляж реактивной штурмовой гранаты и спрятали её в тайнике. Когда осуждённый забрал её в урочище, его задержали.
В УФСБ сообщили, что гранату молодой мужчина хотел приобрести для подрыва техники и личного состава ВС РФ.
Уголовные дела в отношении задержанного возбудили по статьям за госизмену (ст. 275), подготовку к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), покушение на незаконное приобретение взрывного устройства (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1).
Белгородский областной суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Три года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его на год ограничат в свободе. Также жителю региона назначили штраф в 500 тысяч рублей.
Приговор в силу не вступил.