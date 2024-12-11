«Слил» расположение ВС РФ? Белгородца осудили на 16 лет за госизмену

Posted 11 декабря, 06:26
Published 11 декабря, 06:26
Modified 11 декабря, 06:28
Updated 11 декабря, 06:28
Как выяснили сотрудники регионального УФСБ, 30-летний житель Белгородской области начал общаться с одним из представителей террористического объединения. Тот предложил ему собрать сведения о ВС РФ в регионе за дополнительную плату. Кроме этого, белгородцу предложили раздавать по областному центру агитационные листовки с пропагандой террористов.
Предполагается, что житель успел «слить» места дислокации российских войск членам террористической организации. Однако дальнейшие действия мужчины прервали, против него возбудили уголовное дело по факту государственной измены.
Белгородцу назначили три года лишения свободы в тюрьме и ещё 13 лет — в исправительной колонии.
Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, что ранее в Белгородской области задержали украинца, который шпионил в пользу ВСУ. Он 13 лет проведёт в исправительной колонии.