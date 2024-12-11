«Слил» расположение ВС РФ? Белгородца осудили на 16 лет за госизмену

Как выяснили сотрудники регионального УФСБ, 30-летний житель Белгородской области начал общаться с одним из представителей террористического объединения. Тот предложил ему собрать сведения о ВС РФ в регионе за дополнительную плату. Кроме этого, белгородцу предложили раздавать по областному центру агитационные листовки с пропагандой террористов.