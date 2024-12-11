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Posted 11 декабря, 06:26

Published 11 декабря, 06:26

Modified 11 декабря, 06:28

Updated 11 декабря, 06:28

Белгородцу вынесли приговор

«Слил» расположение ВС РФ? Белгородца осудили на 16 лет за госизмену

11 декабря 2024, 06:26
Фото: 1MI. Белгородцу вынесли приговор

Белгородца осудили на 16 лет за помощь украинской террористической организации

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Новости Белгорода
Белгородец связался с террористической организацией, которая предложила ему сообщать места расположения ВС РФ, а также раздавать по городу агитационные листовки с поощрением терроризма. Виновного задержали и назначили ему наказание, сообщили в пресс-службе УФСБ.

Как выяснили сотрудники регионального УФСБ, 30-летний житель Белгородской области начал общаться с одним из представителей террористического объединения. Тот предложил ему собрать сведения о ВС РФ в регионе за дополнительную плату. Кроме этого, белгородцу предложили раздавать по областному центру агитационные листовки с пропагандой террористов.

Предполагается, что житель успел «слить» места дислокации российских войск членам террористической организации. Однако дальнейшие действия мужчины прервали, против него возбудили уголовное дело по факту государственной измены.

Белгородцу назначили три года лишения свободы в тюрьме и ещё 13 лет — в исправительной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что ранее в Белгородской области задержали украинца, который шпионил в пользу ВСУ. Он 13 лет проведёт в исправительной колонии.

ФСБ задержала в Белгородской области украинца, который шпионил в пользу ВСУ
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#Александра Склярова#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Агитация#Госизмена
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