Белгородские силовики поймали жителя Таганрога, готовившегося к госизмене

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали 23-летнего жителя Таганрога. Молодой человек планировал перейти границу с Украиной и присоединиться к запрещённому в РФ военизированному формированию, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.
Против него были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к государственной измене и к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, статья 275, часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
Суд приговорил парня к девяти годам лишения свободы с отбыванием трёх лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.