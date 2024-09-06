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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Ещё одного россиянина судили за попытку примкнуть к украинским военным.

Белгородские силовики поймали жителя Таганрога, готовившегося к госизмене

6 сентября 2024, 09:14
Фото: 1MI
Ещё одного россиянина судили за попытку примкнуть к украинским военным.

Жителя Таганрога осудили за подготовку к госизмене

Молодой человек связался с запрещённым в РФ украинским военным формированием и хотел вступить в его ряды. Парня задержали сотрудники ФСБ в Белгородской области при попытке пересечь государственную границу. Ему назначили срок, приговор вступил в силу.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали 23-летнего жителя Таганрога. Молодой человек планировал перейти границу с Украиной и присоединиться к запрещённому в РФ военизированному формированию, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.

Против него были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к государственной измене и к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, статья 275, часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

Суд приговорил парня к девяти годам лишения свободы с отбыванием трёх лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.

Суд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ
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