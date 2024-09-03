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На границе в Белгородской области задержали перебежчицу

Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину

3 сентября 2024, 11:41
Фото: 1MI
На границе в Белгородской области задержали перебежчицу
30-летняя россиянка пыталась перейти границу, чтобы вступить в ряды запрещённого на территории РФ военизированного объединения. Осуществить задуманное не удалось — её задержали пограничники. Теперь девушке грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Сюжет
Граница

Гражданка России 1994 года рождения в интернете познакомилась с одним из представителей украинского военизированного объединения, которое запрещено на территории Российской Федерации. После этого она получила задание от куратора, за выполнение которого её приняли бы в свои ряды.

Затем женщина пыталась перейти на Украину через государственную границу, но её задержали сотрудники пограничной службы ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В отношении неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ («Покушение на государственную измену»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Граница#Уголовное дело#ФСБ#Белгород#Госизмена#Перебежчица
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