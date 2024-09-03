Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Гражданка России 1994 года рождения в интернете познакомилась с одним из представителей украинского военизированного объединения, которое запрещено на территории Российской Федерации. После этого она получила задание от куратора, за выполнение которого её приняли бы в свои ряды.
Затем женщина пыталась перейти на Украину через государственную границу, но её задержали сотрудники пограничной службы ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
В отношении неё возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, статьи 275 УК РФ («Покушение на государственную измену»). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.