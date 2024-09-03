Белгородские бойцы терсамообороны задержали «четырёх перебежчиков» с начала года

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Белгородская терсамооборона с начала года задержала «четырёх перебежчиков», которые планировали пересечь границу и попасть на территорию Украины. Об этом заявил командир взвода территориальной самообороны Белгородского района Александр Курчевский.
Он в разговоре с блогером и военкором Марьяной Наумовой рассказал о работе своего отряда. Со слов Курчевского, его бойцы каждый день обеспечивают безопасность мирных жителей, сопровождают спецслужбы, которые едут на работу, и контролируют обстановку на границе.
Курчевский считает, что несмотря на несерьёзный подход к терсамобороне, «назрела необходимость в людях, которые умеют защищать свою землю». Это, по его мнению, подтверждает озвученное президентом предложение узаконить терсамооборону.