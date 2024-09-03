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Подозрительные лица пытались перейти госграницу

Белгородские бойцы терсамообороны задержали «четырёх перебежчиков» с начала года

3 сентября 2024, 07:03
Фото: 1MI
Подозрительные лица пытались перейти госграницу
Командир взвода территориальной самообороны в Белгородской области рассказал, что его ребята не только занимаются обеспечением безопасности мирных жителей — они ещё и ловят перебежчиков через границу. Со слов командира, с начала 2024 года — уже четырёх, пишет «Фонарь».
Сюжет
Граница

Белгородская терсамооборона с начала года задержала «четырёх перебежчиков», которые планировали пересечь границу и попасть на территорию Украины. Об этом заявил командир взвода территориальной самообороны Белгородского района Александр Курчевский.

Он в разговоре с блогером и военкором Марьяной Наумовой рассказал о работе своего отряда. Со слов Курчевского, его бойцы каждый день обеспечивают безопасность мирных жителей, сопровождают спецслужбы, которые едут на работу, и контролируют обстановку на границе.

Курчевский считает, что несмотря на несерьёзный подход к терсамобороне, «назрела необходимость в людях, которые умеют защищать свою землю». Это, по его мнению, подтверждает озвученное президентом предложение узаконить терсамооборону.

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