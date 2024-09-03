Белгородские бойцы терсамообороны задержали «четырёх перебежчиков» с начала года

Командир взвода территориальной самообороны в Белгородской области рассказал, что его ребята не только занимаются обеспечением безопасности мирных жителей — они ещё и ловят перебежчиков через границу. Со слов командира, с начала 2024 года — уже четырёх, пишет «Фонарь».

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