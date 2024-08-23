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Суд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ

Суд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ

23 августа 2024, 14:08
Фото: 1MI
В 2023 году житель Коми присягнул запрещённому в России «Легиону „Свобода России“» и собирался незаконно пересечь государственную границу на территории Белгородской области, чтобы примкнуть к Вооружённым силам Украины. Суд вынес ему приговор, сообщил ТАСС.
Сюжет
Суд

Суд приговорил 22-летнего жителя Сыктывкара Никиту Игушева к 15 годам лишения свободы. Первые два с половиной года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Игушева задержали сотрудники ФСБ 14 декабря прошлого года сразу после того, как он вышел из-под административного ареста за появление в общественном месте в пьяном виде.

С августа по октябрь 2023 года молодой человек искал людей, которые могли бы помочь ему выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Он связался с представителем запрещённого формирования и отправил свою анкету на вступление в террористическую организацию. После этого Игушев выполнил «проверочное» задание: осмотрел объект связи в Сыктывкаре, определил наиболее уязвимые места, выполнил их фото- и видеосъёмку, подготовил изображения и схемы проникновения, а затем отправил эти материалы куратору.

Игушев присягнул украинскому террористическому формированию «Легион „Свобода России“», запрещённому в России. Позже ему перевели три тысячи рублей за выполненное задание и ещё две тысячи — на покупку билетов на поезд до Белгородской области. Здесь осуждённого должен был встретить проводник, который нелегально перевёл бы его через границу.

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