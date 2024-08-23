Суд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ

С августа по октябрь 2023 года молодой человек искал людей, которые могли бы помочь ему выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Он связался с представителем запрещённого формирования и отправил свою анкету на вступление в террористическую организацию. После этого Игушев выполнил «проверочное» задание: осмотрел объект связи в Сыктывкаре, определил наиболее уязвимые места, выполнил их фото- и видеосъёмку, подготовил изображения и схемы проникновения, а затем отправил эти материалы куратору.