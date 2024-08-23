Суд вынес приговор парню, пытавшемуся пересечь белгородскую границу и вступить в ВСУ

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Суд приговорил 22-летнего жителя Сыктывкара Никиту Игушева к 15 годам лишения свободы. Первые два с половиной года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Игушева задержали сотрудники ФСБ 14 декабря прошлого года сразу после того, как он вышел из-под административного ареста за появление в общественном месте в пьяном виде.
С августа по октябрь 2023 года молодой человек искал людей, которые могли бы помочь ему выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России. Он связался с представителем запрещённого формирования и отправил свою анкету на вступление в террористическую организацию. После этого Игушев выполнил «проверочное» задание: осмотрел объект связи в Сыктывкаре, определил наиболее уязвимые места, выполнил их фото- и видеосъёмку, подготовил изображения и схемы проникновения, а затем отправил эти материалы куратору.
Игушев присягнул украинскому террористическому формированию «Легион „Свобода России“», запрещённому в России. Позже ему перевели три тысячи рублей за выполненное задание и ещё две тысячи — на покупку билетов на поезд до Белгородской области. Здесь осуждённого должен был встретить проводник, который нелегально перевёл бы его через границу.