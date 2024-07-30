Гражданин Украины поджёг из мести постель бывшей жены в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
35-летнего мужчину — гражданина Украины без регистрации и определённого места жительства в России — обвиняют в попытке поджога, который повлёк значительный ущерб чужому имуществу. Это преступление предусматривается ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ.
Как утверждают в суде, мужчина пришёл в дом к своей бывшей супруге и на фоне неприязни из мести решил облить горючим постель на диване и поджечь. Всё это привело к полноценному пожару в доме.
Суд ходатайствовал о заключении мужчины под стражу. Объяснили это тем, что он может угрожать свидетелям, уничтожать улики и всячески мешать вести следствие.
В итоге его заключили под стражу сроком на два месяца.