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Published Сегодня, 14:25

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Поджог

Гражданин Украины поджёг из мести постель бывшей жены в Белгородской области

30 июля 2024, 14:25
Фото: 1MI
Поджог
В Старооскольском районном суде рассказали об истории поджога. Уроженец Украины в отместку бывшей супруге поджёг её дом. Его обвиняют в покушении на уничтожение чужого имущества. Мужчину заключили под стражу.

35-летнего мужчину — гражданина Украины без регистрации и определённого места жительства в России — обвиняют в попытке поджога, который повлёк значительный ущерб чужому имуществу. Это преступление предусматривается ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ.

Как утверждают в суде, мужчина пришёл в дом к своей бывшей супруге и на фоне неприязни из мести решил облить горючим постель на диване и поджечь. Всё это привело к полноценному пожару в доме.

Суд ходатайствовал о заключении мужчины под стражу. Объяснили это тем, что он может угрожать свидетелям, уничтожать улики и всячески мешать вести следствие.

В итоге его заключили под стражу сроком на два месяца.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Украина#Суд#Поджог#Новости Старого Оскола#Белгород
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