Белгородцы по утрам берут смартфон в руки позже, чем остальные россияне

Среднее время, когда просыпаются россияне — 6 часов 26 минут. По итогам исследования МТС Big Data белгородцы утром берут смартфон в руки позже других жителей страны.

Время первого события на смартфоне сдвигалось к более раннему на три минуты ежегодно с 2020 по 2024 годы, при этом заметной разницы между выходными и рабочими днями не зафиксировано.