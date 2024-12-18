Белгородцы по утрам берут смартфон в руки позже, чем остальные россияне

Posted 18 декабря, 07:29
Published 18 декабря, 07:29
Modified 18 декабря, 07:31
Updated 18 декабря, 07:31
Среднее время, когда просыпаются россияне — 6 часов 26 минут. По итогам исследования МТС Big Data белгородцы утром берут смартфон в руки позже других жителей страны.
Время первого события на смартфоне сдвигалось к более раннему на три минуты ежегодно с 2020 по 2024 годы, при этом заметной разницы между выходными и рабочими днями не зафиксировано.
Позже всех смартфонами начинают пользоваться жители Центрального федерального округа. Среднее время подъема — 7 часов 15 минут. А дольше всех спят жители Тамбова, Орла, Твери, Владимира и Костромы.
Раньше всех просыпаются жители Дальневосточного федерального округа. Здесь первая активность фиксируется, в среднем, без десяти минут шесть утра.
Раньше всех — в среднем около 23 часов — ложатся спать жители Краснодара, Нарьян-Мара, Читы, Казани и Воронежа. Позже всех (в среднем на 20 минут) — жители Грозного, Магадана, Петропавловск-Камчатского, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска.
Самыми популярными ночными сервисами по количеству пользователей и объему потребляемого дата-трафика в 2024 году стали Telegram, Youtube и TikTok. Звонят по ночам абоненты чаще в выходные, чем в будни, а средний разговор длится 1,5 минуты.
«Исследование режима экранного времени проводилось на основе обезличенных данных абонентов по рабочим и выходным дням в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года на всей территории действия сети МТС в России. В расчет принимались первые и последние события на девайсе (звонок, sms или выход в интернет) в сутки по местному времени», - рассказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.