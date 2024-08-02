Старооскольский школьник поступил на бюджет в ГИТИС с помощью МТС

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Матвей Брончуков, так зовут 17-летнего школьника из Белгородской области, справился со всеми испытательными заданиями одного из лучших театральных ВУЗов России. Преподаватели ГИТИС отметили его умения ещё во время отбора. Подросток получил их рекомендации и прошёл сразу во второй тур конкурса абитуриентов. Поступавшие демонстрировали свои подготовленные выступления для конкурсной комиссии, пели, танцевали, демонстрировали свою пластику, ораторствовали под музыку, а также старались как можно лучше показать свой широкий кругозор.
Староосколец стал учеником Ольги Якушиной, попав в её группу на факультете актёрского мастерства.
В апреле 2024 года для жителей ЦФО проходили впервые предварительные онлайн-просмотры на актёрский факультет ГИТИСа — в рамках совместной программы ГИТИС и цифровой экосистемы МТС. В мероприятии приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей из разных регионов ЦФО. Участников оценивали профессор ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актера Ольга Якушкина и преподаватель кафедры мастерства актёра Алексей Калинин.
Староосколец Матвей Бондарчуков заявился в проект, стал его участником и проходил отбор без непосредственной поездки в Москву, т. е. в онлайн-формате. Вместе с Матвеем по этой объединённой программе ГИТИС и цифровой экосистемы МТС поступили на бюджет ещё несколько сотен абитуриентов со всей страны. А всего поступить на «бюджет» смогли только пять абитуриентов из несколько сотен участников со всей России.
Матвей, как сам рассказал, собирался поехать в столицу РФ на первый тур отбора, чтобы участвовать в нём очно, однако формат ВКС для участия в конкурсе сильно помог ему и его семье. Это сэкономило средства семьи мальчика, время и силы. Также, признаётся Матвей, это избавило его от «мучений» понимания сайта института, т. к. у него никак не получалось записаться в ГИТИС как абитуриенту:
«Моё поступление в ГИТИС началось с многократных попыток записаться на сайте ВУЗа, но каждый раз у меня ничего не получалось. Потом в одной из групп в соцсетях я увидел информацию, что ГИТИС проводит 1-й тур онлайн для иногородних абитуриентов. Для меня это была отличная возможность попробоваться сразу в две мастерские. На этом туре меня слушала лично Ольга Дмитриевна Якушкина. Второй и третий тур, куда я автоматически попал после онлайн-прослушиваний, проходил очно в Москве в самом вузе. Хочу пожелать всем начинающим актерам — моим землякам, боритесь за свою мечту до конца, используйте все шансы и до встречи в следующем году в ГИТИСе! Всем удачи и терпения!» — поделился своими впечатлениями Матвей.
Проект МТС и ГИТИСа помог не только Матвею Брончукову, но и ещё одному подростку из Нижнего Новгорода, одному из Смоленска и двум из Краснодара.
«Итоги приёмной кампании этого года подтверждают наши представления о том, как выбирать себе партнёров. А попутно — и древнюю мудрость, что большие и серьёзные дела требуют основательной подготовки и времени для того, чтобы появились какие-то результаты, и в нашем деле прослушиваний тоже требуется время, чтобы появилось доверие, чтобы убедить абитуриентов в том, что наши совместные региональные прослушивания — та самая площадка, с которой можно начать путь в театральную профессию. Это говорит о том, что проект „Поколение М“ в своей подготовительной работе умеет сориентировать действительно талантливых ребят, а не собрать всех подряд, всех, кому не лень. Мы видим, что в этом проекте конкурс отличается от нашего московского, то есть приходит народу поменьше, а поступают больше, не нынешние столичные 200 человек на место. Значит, приходят те, кто более подготовлен, кто ответственнее относится к самому вопросу поступления. Нам остаётся только поблагодарить в очередной раз уважаемых партнёров из „Поколения М“ компании МТС за то, что однажды мы вместе придумали эту историю, и они поверили, что проект не будет пустой тратой времени, сил, средств, потому что эта история требует денег, как и всё в театральном искусстве», — поделился ректор ГИТИСа Григорий Заславский.