Старооскольский школьник поступил на бюджет в ГИТИС с помощью МТС

Матвей, как сам рассказал, собирался поехать в столицу РФ на первый тур отбора, чтобы участвовать в нём очно, однако формат ВКС для участия в конкурсе сильно помог ему и его семье. Это сэкономило средства семьи мальчика, время и силы. Также, признаётся Матвей, это избавило его от «мучений» понимания сайта института, т. к. у него никак не получалось записаться в ГИТИС как абитуриенту: