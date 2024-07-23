В Белгороде МТС открыла предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c портретным режим

«Мы видим высокий интерес к смартфонам в высоком ценовом сегменте. За первые шесть месяцев этого года в России было продано 1,8 млн устройств дороже 50 тыс. рублей на сумму 165 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 20% в штуках и на 32% в деньгах. Главным драйвером роста сегмента становятся бренды из Китая, которые активно наращивают своё присутствие в этой категории. Год к году рост китайских брендов в категории 50–70 тыс. рублей составил 55% в штуках, в сегменте 70+ тыс. рублей увеличился почти в 3 раза, а общее количество продаж в этих сегментах увеличилось более чем в 20 раз. HONOR — один из лидеров в этой категории, только в этом году мы представили модели Magic V2 и Magic6 Pro от этого бренда, которые успешно зарекомендовали себя, и уже входят в топ популярных устройств. Уверены, что уже на старте предзаказа HONOR 200 и 200 Pro также смогут заинтересовать российских потребителей», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.